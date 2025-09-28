Sorpresa por lo que pasó con Franco Colapinto en pleno descanso de la Fórmula 1

Sorpresa por lo que hizo Franco Colapinto en pleno descanso de la Fórmula 1.

Franco Colapinto sorprendió a todos con una foto mientras la Fórmula 1 descansa, a la espera del Gran Premio de Singapur 2025. El piloto argentino de Alpine, de 22 años, disfruta de la buena vida antes de presentarse nuevamente con el monoplaza rosa en el circuito callejero de Marina Bay. Y aprovecha para distraerse un poco fuera de las pistas también.

En esta oportunidad, el pilarense que pasó por Williams se mostró en una foto arriba de una lancha navegando al lado de Falco Nathan Briatore, el hijo de Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de la escudería francesa. "Me están dando clases", escribió "Fran" en la parte inferior de su historia de Instagram (@francolapinto), donde tiene casi cinco millones de seguidores. Falco y Franco se llevan muy bien en el día a día, tienen una gran relación y cada tanto comparten momentos extradeportivos cuando la interrupción del calendario lo permite.

Colapinto descansa mientras no corre la F1.

Mientras tanto, el bonaerense continuará en la segunda butaca junto a Pierre Gasly en el mencionado autódromo asiático para intentar sumar puntos por primera vez en este equipo. Por ahora, más allá de los flojos resultados, todo indica que Colapinto seguirá como titular en el 2026, aunque el piloto de reserva estonio Paul Aron también tiene posibilidades de ocupar dicho asiento. La escuadra comandada por Briatore confía igualmente en las cualidades del argentino, quien está muy parejo con Gasly en los registros tanto en los entrenamientos como en las clasificaciones y en las carreras finales.

Las carreras que le quedan a Colapinto en Alpine en 2025

Gran Premio de Singapur - Domingo 5 de octubre a las 9 horas de Argentina.

GP de Estados Unidos - 19 de octubre a las 16.

GP de México - 26 de octubre a las 17.

GP de Brasil - 9 de noviembre a las 14.

GP de Las Vegas (Estados Unidos) - 23 de noviembre a la 1.

GP de Qatar - 30 de noviembre a las 13.

GP de Abu Dhabi - 7 de diciembre a las 10.

Los resultados de Colapinto en cada carrera con Alpine