La pista de Pierre Gasly sobre Franco Colapinto en 2026 en la Fórmula 1: "Opción"

Colapinto ve como un mentor a Gasly.

Luego de un inicio complicado con Alpine tras ocupar el asiento que había pertenecido a Jack Doohan en las primeras fechas de la temporada, Franco Colapinto parece estar cada vez más familiarizado con el A525. Si bien todavía no logró sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1 con la escudería francesa, su ritmo ha mejorado notablemente en relación con sus primeras presentaciones del año, sin mencionar que ha tenido algunas victorias personales sobre Pierre Gasly.

De hecho, el piloto argentino suma tres victorias en clasificaciones sobre su compañero de equipo, que hace unas semanas firmó la renovación de su contrato con el equipo de Enstone hasta finales del 2028. Por lo tanto, Gasly tiene asegurada su permanencia en la máxima categoría por otras tres temporadas, pero la duda sobre lo que sucederá con el segundo asiento de Alpine todavía sigue vigente a falta de siete fechas para el cierre del calendario.

Tal es así que tras el GP de Azerbaiyán, Flavio Briatore indicó que el cupo se debate entre Colapinto y Paul Aron, quien ya presiona para tener su año debut en la F1 en la siguiente temporada. Ahora bien, la mejora que ha tenido el piloto argentino en las últimas fechas ha hecho que aparezca como el favorito para seguir en la dupla, especialmente porque el equipo se encuentra en la búsqueda de una estabilidad que también incluiría no modificar a la pareja.

En este contexto, Gasly brindó una entrevista con Autohebdo en la que reconoció que el pilarense es una opción para que siga siendo su compañero en la nueva era de la F1, que cambiará de reglamento técnico el próximo año. “Franco ha demostrado algunas cosas buenas en los últimos dos fines de semana, es una opción para el equipo en 2026”, afirmó el piloto galo, que ha comenzado a ver una mayor paridad con el argentino en la pista.

La adaptación de Colapinto a Alpine en la Fórmula 1

Después de competir en Williams durante 2024, la transición a un nuevo monoplaza representó un reto para Franco que implicó un periodo de adaptación. Si bien el rendimiento del argentino ha mejorado, todavía tiene aspectos que mejorar, algo sobre lo que habló en el podcast F1 Beyond The Grid: “Creo que quiero seguir construyendo sobre lo que estamos haciendo este año. Hay mucho por aprender y todavía tengo mucho más por descubrir”.

El argentino es el único piloto sin puntos en competencia.

En esa misma charla, Colapinto detalló cómo ha sido su integración al equipo: “Me siento cada vez mejor con el coche y dentro del equipo. Por supuesto, no es un secreto que el coche no está donde queremos que esté y que, en este momento, no es lo suficientemente bueno como para sumar puntos. Llegará el momento en que lo sea, y quiero estar preparado para eso. Ese es el objetivo principal ahora: ir carrera a carrera, momento a momento, y ver dónde terminamos”.