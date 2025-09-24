La chicana futbolera de Colapinto a Gasly en Alpine

Franco Colapinto protagonizó un nuevo momento divertido en Alpine y esta vez fue junto a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. El joven piloto argentino se burló del galo con una picante chicana futbolera con la que hizo referencia a la final del Mundial de Qatar 2022, que la "Albiceleste" de Lionel Scaloni le ganó al seleccionado de Didier Deschamps. Por supuesto, el video no tardó en hacerse viral en las redes sociales como tampoco los dichos del pilarense.

Mientras la dupla se prepara con todo para el Gran Premio de Singapur que tendrá lugar el fin de semana del domingo 5 de octubre, aprovecharon un momento de ocio para "enfrentarse" en un desafío típico de Instagram y TikTok. El objetivo fue adivinar futbolistas de acuerdo a sus carreras mostrando sólo los escudos de los clubes en los que jugaron y uno de ellos fue Hugo Lloris, arquero de Francia en la Copa del Mundo que fue parte de aquella derrota. Colapinto no dejó pasar la oportunidad para acordarse de ese hecho y cargó a Gasly con la definición del encuentro en el Estadio Lusail de la capital Doha.

La picante chicana futbolera de Colapinto a Gasly en Alpine: "Montiel"

"Le hicieron algunos goles en el Mundial. Y los penales, ¿qué pasó en los penales? (Gonzalo) Montiel... Para el otro lado fue la pelota", esbozó entre risas el piloto argentino, mientras su compañero le respondió: "Tú hablas mucha m...". Posteriormente, el juego continuó y el exrepresentante de Williams Racing acertó varios más como es el caso de Lionel Messi, Kylian Mbappé, Ángel Di María, Julián Álvarez, Diego Maradona, Sergio "Kun" Agüero y Gabriel Batistuta; mientras que el galo sólo adivinó a Alexis Mac Allister.

El video entre ambos no tardó en llenarse de miles de likes y comentarios de fanáticos que siguen la cuenta de la escudería siendo seguidores del propio Colapinto. Por supuesto, muchos estando de acuerdo y celebrando la burla del argentino que "ganó" en dicha competencia entre ambos pilotos y protagonizó una perlita con la cargada. No es la primera vez que muestra su amor por el fútbol, ya que en otras ocasiones -incluso dejando en claro su fanatismo por Boca-, el pilarense aprovechó para hablar de dicho deporte.

Franco Colapinto se burló de su compañero Pierre Gasly

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

Después de quedar en el puesto 19° en Bakú, el próximo compromiso del piloto argentino de Alpine en la F1 será en Singapur. El fin de semana del 5 de octubre tendrá lugar esta carrera en la que buscará sumar puntos, algo que todavía no logró a lo largo de la temporada. Dicho domingo desde las 9 (hora argentina) se llevará a cabo la carrera principal y los días previos tanto las prácticas libres como la clasificación.

Los próximos GP de la F1