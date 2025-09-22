Alpine confía en Colapinto: "no fue culpa tuya", el mensaje interno y arenga para Singapur

Confianza de Alpine para Colapinto pese al 19° puesto final en Bakú.

Alpine tiene decidido renovarle la confianza a Franco Colapinto, a pesar del 19° puesto final en el Gran Premio de Azerbaiyán 2025. La escudería francesa de la Fórmula 1, liderada por Flavio Briatore, entiende como conclusión que el piloto argentino de 22 años tuvo un buen ritmo en la carrera y que, de no ser por el insólito toque de Alexander Albon, hubiera terminado cuatro, cinco o hasta seis posiciones más adelante.

El choque por parte de su excompañero en Williams en la vuelta 19 sacó de eje al pilarense, que venía realizando un buen trabajo. Por ello es que el equipo le hizo saber a "Fran" que notaron su progreso en cuanto a la velocidad en la final y le dejaron en claro que no fue culpa suya haber terminado anteúltimo. "Hiciste lo que pudiste, diste lo mejor de vos...", fueron las palabras por parte de los mecánicos e ingenieros en la interna. Por lo tanto, no corre riesgo su participación en la próxima carrera de la F1: el GP de Singapur el domingo 5 de octubre desde las 9 horas de Argentina, en el circuito urbano de Marina Bay.

El funcionamiento del auto del argentino fue positivo hasta el toque de "Alex" Albon: largó bien, pasó de 16° a 14°, esquivó los roces iniciales típicos de las primeras vueltas y sostuvo una velocidad aceptable. Si bien el ritmo suele decaer con el transcurrir de los giros en cualquier circuito, consideran que Colapinto podría haber terminado 14° o 15° si no hubiera sido por el toque del corredor tailandés nacionalizado británico. Todo ello estuvo en el análisis de Alpine, que le renueva la confianza al bonaerense más allá de la presión pública de Briatore, que "le mojó la oreja" cuando dijo que no se deciden entre él y el estonio Paul Aron para arrancar el 2026.

El autódromo de Singapur beneficia a Alpine en la Fórmula 1

Desde Alpine arengaron a Colapinto porque intuyen que en el mencionado autódromo asiático puede irle mucho mejor por diversos factores. Es que se trata de uno de los trazados más lentos del automovilismo internacional, con características similares a la pista del Principado de Mónaco, que pueden favorecer al monoplaza rosa de Franco y también al de Pierre Gasly. En la intimidad del staff creen que, esta vez sí, "Colapa" y Gasly pueden estar cerca de los puntos.

Con varias curvas muy cerradas, "baja" velocidad y pocas posibilidades para los sobrepasos, el cemento singapurense puede ser bastante benévolo con los vehículos de la escuadra francesa. Aunque no es "vistoso" para los fanáticos, ello es precisamente lo que beneficia al equipo de Franco, dado que el motor Renault es de los peores de la categoría, con la última posición actual en la Copa de Constructores.

A la espera del reemplazo por los motores Mercedes para la temporada 2026, Alpine tiene chances de sumar puntos al menos en dos de las siete competencias que quedan en la vigente campaña. Y una de ellas es precisamente la que se viene. El de Marina Bay es un autódromo callejero más tradicional que el de Bakú, por lo que ese "curva y contracurva" permanente puede resultar beneficioso para los coches galos.

Las carreras que le quedan a Colapinto con Alpine en 2025

Gran Premio de Singapur - Domingo 5 de octubre a las 9 horas de Argentina.

GP de Estados Unidos - 19 de octubre a las 16.

GP de México - 26 de octubre a las 17.

GP de Brasil - 9 de noviembre a las 14.

GP de Las Vegas (Estados Unidos) - 23 de noviembre a la 1.

GP de Qatar - 30 de noviembre a las 13.

GP de Abu Dhabi - 7 de diciembre a las 10.

