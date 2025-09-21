"Perdí todo": la impotencia de Franco Colapinto por el toque de Albon en Azerbaiyán

La bronca de Colapinto por el 19° puesto final en Azerbaiyán.

Franco Colapinto terminó 19° en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, en una carrera en la que venía bien con el 13° puesto parcial hasta el toque de Alexander Albon en la vuelta 19. A partir de allí, el piloto argentino de Alpine jamás retomó el ritmo que tenía anteriormente, el alerón delantero le quedó dañado, perdió dos puntos de aerodinamia en el sector izquierdo y fue un nuevo fracaso de la escudería francesa. Es que, para colmo, Pierre Gasly apenas acabó 18°.

Luego de una nueva frustración, en el paddock del autódromo de la capital Bakú, el ex Williams tomó contacto con los medios de comunicación y demostró su impotencia. El pilarense dejó en claro que el choque del tailandés le complicó la vida, aunque al mismo tiempo manifestó que se siente "tranquilo" por el trabajo que le tocó a él y palpitó la próxima carrera en Singapur (Marina Bay).

La bronca de Colapinto por el toque de Albon que le arruinó el GP de Azerbaiyán de la F1

Durante la rueda de prensa en el paddock, el corredor argentino disparó acerca del choque por parte de su excompañero tailandés de Williams: “Perdí todo... Salí de boxes ya con la goma toda bloqueada por el trompo y con el alerón roto de adelante". Al mismo tiempo, opinó que fue "una carrera muy complicada, sin ritmo", aunque rescató: "Hice lo mejor que pude. Buenas largadas, pasé a varios autos y nada... Después en ritmo no tenemos el auto, así que es bastante simple". "Gastamos mucho la goma, no tenemos ritmo para ir para adelante, hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte", analizó.

El pilarense reconoció también que "no salen las cosas por ahora. Hay que mejorar, fue una carrera difícil. Hay que trabajar para la próxima”, Incluso, detalló: “En lo de Alex perdí doce segundos con el trompo y el golpe en la pared, más después el alerón roto. Me complicó la vida, una carrera larga. Hice las cosas bastante bien de mi lado. Es lo más que puedo hacer y esperar a que mejoremos”.

Desde Alpine, Colapinto palpitó el GP de Singapur y añadió que "ahora hay que intentar algo, ojalá que el auto funcione un poquito mejor... El problema en Singapur es que es una pista con curvas lentas y con muchos más baches que esta pista. Está mucho más bacheada". Acerca del trazado de Marina Bay, dijo: "Al ser un auto tan duro nos cuesta un poco más ahí. Haremos lo mejor que podamos y ya vendrán circuitos mejores".

Más allá de la frustración final, "Fran" se mostró conforme con lo que le tocó a él: "Lo importante es que estoy mostrando que estoy andando bien. Después, mucho más no puedo hacer. Estamos complicados como equipo y hay que seguir mejorando. No estuvimos cómodos en toda la carrera. No teníamos ritmo, lejos y nos está costando". Y sentenció que "hay que trabajar para mejorar”

Las carreras que le quedan a Colapinto con Alpine en 2025

Gran Premio de Singapur - Domingo 5 de octubre a las 9 horas de Argentina.

GP de Estados Unidos - 19 de octubre a las 16.

GP de México - 26 de octubre a las 17.

GP de Brasil - 9 de noviembre a las 14.

GP de Las Vegas (Estados Unidos) - 23 de noviembre a la 1.

GP de Qatar - 30 de noviembre a las 13.

GP de Abu Dhabi - 7 de diciembre a las 10.

Franco Colapinto y otro fin de semana complicado con Alpine.

Las posiciones finales del GP de Azerbaiyán 2025 de la F1

Max Verstappen (Red Bull). George Russell (Mercedes). Carlos Sainz Jr. (Williams). Andrea Antonelli (Mercedes). Liam Lawson (Racing Bulls). Yuki Tsunoda (Red Bull). Lando Norris (McLaren). Lewis Hamilton (Ferrari). Charles Leclerc (Ferrari). Isack Hadjar (Racing Bulls). Gabriel Bortoleto (Sauber). Oliver Bearman (Haas). Alexander Albon (Williams). Esteban Ocon (Haas). Fernando Alonso (Aston Martin). Nico Hülkenberg (Sauber). Lance Stroll (Aston Martin). Pierre Gasly (Alpine). Franco Colapinto (Alpine).

*Abandonó Oscar Piastri (McLaren).

¿Cómo salió Colapinto en sus carreras con Alpine?