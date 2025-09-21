Briatore rompió el silencio sobre el segundo asiento de Alpine en 2026: "Abierto"

Briatore apuesta a que el rendimiento mejore en 2026.

Luego de la salida de Esteban Ocon, Alpine comenzó la temporada con Jack Doohan, quien había tenido su debut en la Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi 2024 y aspiraba a consolidarse como el segundo piloto del equipo de Enstone. Sin embargo, el fichaje de Franco Colapinto a inicios de enero significó un duro golpe para el australiano, que no supo manejar la presión, falló mucho en pista y fue reemplazado tras el GP de Miami.

Desde entonces, el piloto argentino completa la dupla con Pierre Gasly en la escudería francesa, que atraviesa un complejo campeonato debido al déficit de potencia del motor de Renault. De hecho, Alpine está en el fondo de la tabla de constructores con veinte puntos conseguidos de la mano del francés, mientras que Colapinto no rindió como esperaba Flavio Briatore, quien todavía se muestra indeciso con respecto a la formación de 2026.

Tanto es así que hace unas semanas liquidó al pilarense por su falta de resultados, aunque Franco respondió con una notable carrera en el GP de Países Bajos, en la que estuvo a punto de llegar a la zona de puntos. A partir de ese momento, el asesor de Alpine se había llamado a silencio sobre el futuro del segundo asiento del equipo, pero volvió a hablar en la previa al Gran Premio de Azerbaiyán, donde reveló que sondeó opciones fuera del equipo.

Si bien Valtteri Bottas había sonado para Alpine, en especial tras las conversaciones con Toto Wolff, el empresario italiano negó que haya existido un contacto con el finlandés, aunque no sucedió lo mismo con Sergio “Checo” Pérez. “Me llamó. Me preguntó cuáles eran nuestros planes, pero al mismo tiempo me dijo que estaba cerca de llegar a un acuerdo con Cadillac. No pude ofrecerle nada en ese momento”, reconoció Briatore en diálogo con Auto Motor und Sport.

Ahora bien, con los dos candidatos fichados por Cadillac, en Alpine no tienen planes de buscar otros nombres, por lo que el asiento se definirá en el interior del equipo. “El segundo asiento sigue abierto. ¿Quizás debería fichar a un piloto de Fórmula E? En serio, seguimos abiertos. Los dos pilotos experimentados se van a Cadillac. A ver qué tal rinden nuestros jóvenes pilotos lo que resta de temporada”, afirmó el asesor.

En este sentido, las opciones con las que cuenta Briatore se reducen a mantener a Colapinto, darle una segunda oportunidad a Doohan o apostar por Paul Aron, quien ya avisó que quiere un asiento en 2026. “Tenemos a Franco Colapinto, a Paul Aron y también volveremos a probar con Jack Doohan”, agregó antes de señalar las dificultades que tuvieron los jóvenes en un equipo de fábrica como Alpine.

No se descarta que la dupla Colapinto-Gasly se mantenga en 2026.

Briatore ve mejoras en Colapinto

Durante su análisis del rendimiento de los jóvenes en la Fórmula 1, Flavio Briatore analizó lo sucedido con Jack Doohan y Franco Colapinto en esta temporada. “Doohan tuvo demasiados accidentes. Colapinto también fue decepcionante al principio. Pensábamos que rendiría mejor. Ahora está cogiendo ritmo poco a poco. Conoce mejor el coche y se siente más cómodo. En retrospectiva, subestimamos la presión que sufren estos jóvenes pilotos”, afirmó el asesor de Alpine.