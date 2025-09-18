Es oficial: la FIA presentó los horarios de los Grandes Premios de la Fórmula 1 2026

La F1 tendrá 24 carreras en la siguiente temporada.

Hace unos meses, la Fórmula 1 dio a conocer su calendario para la siguiente temporada, con algunos cambios importantes, como la modificación de la fecha del Gran Premio de Canadá, que este año se disputó en junio. Además, se confirmó la salida del GP de Ímola con la llegada del nuevo Gran Premio de España en Madrid en septiembre, mientras que Barcelona mantendrá su fecha habitual.

Ahora, en la previa al Gran Premio de Azerbaiyán, la Federación Internacional de Automovilismo publicó el detalle de los horarios de cada una de las 24 fechas que formarán parte del calendario de la F1 2026. Entre los aspectos destacados, se encuentra la modificación de la largada del GP de Canadá, que fue retrasada para evitar coincidir con las 500 Millas de Indianápolis, que se disputará el mismo fin de semana al mediodía.

De esta manera, la cita en el trazado de Montreal comenzará dos horas más tarde de lo habitual, pasando de las 14:00 horas local a las 16:00 (17:00 en Argentina). A su vez, se confirmaron dos carreras que se realizarán los sábados, siendo la primera el GP de Azerbaiyán, para evitar que la fecha se pise con la conmemoración del Día del Recuerdo, en el que se honra a los caídos durante la Segunda Guerra del Alto Karabaj del 2020.

También el Gran Premio de Las Vegas se correrá un sábado, tal como lo viene haciendo desde su aparición en la máxima categoría en 2023, aunque con una modificación en su horario, ya que será dos horas más temprano que en esta temporada. A continuación, los horarios para Argentina de cada una de las 24 fechas que tendrá la temporada 2026.

Fecha 1 (8 de marzo): GP de Australia - Circuito de Albert Park – 1:00 horas.

- Circuito de Albert Park – 1:00 horas. Fecha 2 (15 de marzo): GP de China - Circuito Internacional de Shanghái – 4:00.

- Circuito Internacional de Shanghái – 4:00. Fecha 3 (29 de marzo): GP de Japón - Circuito de Suzuka – 2:00.

- Circuito de Suzuka – 2:00. Fecha 4 (12 de abril): GP de Baréin - Circuito Internacional de Baréin – 12:00.

- Circuito Internacional de Baréin – 12:00. Fecha 5 (19 de abril): GP de Arabia Saudita - Circuito de la Corniche de Yeda – 14:00.

- Circuito de la Corniche de Yeda – 14:00. Fecha 6 (3 de mayo): GP de Miami - Autódromo International de Miami – 17:00.

- Autódromo International de Miami – 17:00. Fecha 7 (24 de mayo): GP de Canadá - Circuito Gilles Villeneuve – 17:00.

- Circuito Gilles Villeneuve – 17:00. Fecha 8 (7 de junio): GP de Mónaco - Circuito de Mónaco – 10:00.

- Circuito de Mónaco – 10:00. Fecha 9 (14 de junio): GP de Barcelona - Circuito de Barcelona-Cataluña – 10:00.

- Circuito de Barcelona-Cataluña – 10:00. Fecha 10 (28 de junio): GP de Austria - Red Bull Ring – 10:00.

- Red Bull Ring – 10:00. Fecha 11 (5 de julio): GP de Gran Bretaña - Circuito de Silverstone – 11:00.

- Circuito de Silverstone – 11:00. Fecha 12 (19 de julio): GP de Bélgica - Circuito de Spa-Francorchamps – 10:00.

- Circuito de Spa-Francorchamps – 10:00. Fecha 13 (26 de julio): GP de Hungría - Hungaroring – 10:00.

- Hungaroring – 10:00. Fecha 14 (31 de agosto): GP de los Países Bajos - Circuito de Zandvoort – 10:00.

- Circuito de Zandvoort – 10:00. Fecha 15 (6 de septiembre): GP de Italia - Autodromo Nazionale di Monza – 10:00.

- Autodromo Nazionale di Monza – 10:00. Fecha 16 (13 de septiembre): GP de España - Madring – 10:00.

- Madring – 10:00. Fecha 17 (26 de septiembre): GP de Azerbaiyán - Circuito callejero de Bakú – 8:00.

- Circuito callejero de Bakú – 8:00. Fecha 18 (11 de octubre): GP de Singapur - Circuito callejero de Marina Bay – 9:00.

- Circuito callejero de Marina Bay – 9:00. Fecha 19 (25 de octubre): GP de los Estados Unidos - Circuito de las Américas – 16:00.

- Circuito de las Américas – 16:00. Fecha 20 (1º de noviembre): GP de México - Autódromo Hermanos Rodríguez – 17:00.

- Autódromo Hermanos Rodríguez – 17:00. Fecha 21 (8 de noviembre): GP de Brasil - Autódromo José Carlos Pace – 14:00.

- Autódromo José Carlos Pace – 14:00. Fecha 22 (21 de noviembre): GP de Las Vegas - Circuito callejero de Las Vegas – 23:00.

- Circuito callejero de Las Vegas – 23:00. Fecha 23 (29 de noviembre): GP de Qatar - Circuito Internacional de Lusail – 14:00.

- Circuito Internacional de Lusail – 14:00. Fecha 24 (6 de diciembre): GP de Abu Dhabi - Circuito Yas Marina – 10:00.

Confirmadas las seis sprints del 2026

Esta semana, la Fórmula 1 dio a conocer las seis fechas que se disputarán bajo el formato de carrera sprint en la siguiente temporada, las cuales serán China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur. A continuación, las fechas y horarios de Argentina para las sprints.

Bélgica, Estados Unidos, Brasil y Qatar ya no tendrán sprint.