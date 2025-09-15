Franco Colapinto reveló los secretos de la casa de los ingenieros de Alpine en la Fórmula 1: “Más importante”

Colapinto mostró el interior del trabajo de Alpine.

Sin acción en la Fórmula 1 este fin de semana a la espera de la disputa del Gran Premio de Azerbaiyán, los equipos se encuentran en plenos preparativos para iniciar viaje rumbo al Circuito callejero de Bakú. En este contexto y para calmar la emoción de los fanáticos, Alpine subió un video a sus redes sociales que tiene como protagonista a Franco Colapinto, quien terminó decimoséptimo en el GP de Italia el domingo pasado.

Durante la estadía en el Autodromo Nazionale di Monza, el piloto argentino filmó una presentación de cómo es el hospitality de la escudería francesa por dentro, con un recorrido que en las redes el equipo bautizó como “Colapin-tour”. El tour trataba de mostrar la “casa del árbol” de los ingenieros de Alpine, en donde exhibió dónde se encuentra casa cosa y una habitación con los secretos del equipo.

“Bueno, aquí estamos. Estoy para explicarles esto. Esto es la casa del árbol de ingenieros, es el mejor árbol del mundo, no tan verde”, comenzó el pilarense, que comenzó a hacer el recorrido por la habitación de los neumáticos. “Aquí están los neumáticos, la parte más importante del auto, no podés ir a ningún lado sin ellos. Todos neumáticos blandos, son los que nos gustan”, agregó Colapinto sobre las gomas más rápidas que tiene actualmente la máxima categoría.

Luego, el piloto de Alpine continuó con su recorrido hacia una sección de descanso con sillones, televisores y una mesita con una cafetera, frutas y galletas para saciar el hambre. “Tenemos algunas pantallas para cuando estás aburrido. Esto es ingeniería, pasan mucho tiempo con onboards, con muchos datos. Muchas personas inteligentes”, afirmó en relación a los ingenieros que se encargan de analizar los datos de telemetría para mejorar el rendimiento del monoplaza.

A eso le siguió una misteriosa puerta que da a una habitación secreta, a la que no estaba permitido el acceso: “Esto es un secreto. No pueden ver aquí”. Para finalizar, Colapinto volvió a la zona de los sofás y mostró el balcón, que tenía vista al hospitality de Mercedes, lo que aprovechó para lanzar un pequeño dardo antes de finalizar: “Después tienes el paddock y allí el sitio de Mercedes, que no se ve muy bien, el nuestro se ve mejor. Eso es todo. Ese es el tour, mostré algunas cosas secretas, espero que otros equipos no nos copien”.

El argentino sigue sin sumar puntos en la temporada.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto?

Tras el decimoséptimo lugar en el GP de Italia, Franco Colapinto tendrá una semana de descanso antes del Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará en el Circuito callejero de Bakú entre los días 19 y 21 de septiembre. En dicho circuito, el argentino sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1 el año pasado con Williams al terminar en el noveno lugar delante de Alex Albon.