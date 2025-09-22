Se revelaron los audios de Alpine: la bronca de Franco Colapinto por el incidente con Alex Albon

Colapinto sigue sin sumar puntos en la temporada.

La cita en el Circuito callejero de Bakú estuvo lejos de aquel recuerdo del año pasado con Williams, ocasión en la que Franco Colapinto había logrado sus primeros puntos en la Fórmula 1 al mando del FW46. En esta oportunidad, el pilarense tuvo un fuerte accidente en la clasificación del sábado y quedó posicionado en el decimosexto lugar de la grilla de partida del Gran Premio de Azerbaiyán, donde esperaba recuperar terreno y llegar a los puntos.

De hecho, el piloto argentino había tenido una buena largada al superar a Oliver Bearman y a Lance Stroll para posicionarse en el decimotercer lugar, beneficiado por el error de Oscar Piastri, quien fue rebasado por todos y luego se accidentó en la sexta curva. Tras la reanudación, Colapinto mantuvo la posición y un intenso duelo con el canadiense de Aston Martin hasta que se dio su ingreso a boxes en la vuelta 18.

El pilarense había largado con neumáticos medios y volvió a la pista con los duros muy temprano en la carrera, motivo por el que cayó hasta el decimoctavo lugar, momento en que fue tocado por Alex Albon. Al abordar la sexta curva, el tailandés intentó una maniobra de superación claramente sin lugar suficiente y tocó al A525 de Colapinto, que hizo un trompo e impactó levemente con los muros de contención.

A pesar de ello, los daños no fueron suficientes como para retirar el coche, aunque la carrera para ese entonces había quedado prácticamente arruinada para el argentino. Instantáneamente, Stuart Barlow se comunicó por la radio con Franco para que continúe enfocado en la carrera: “Estás bien, amigo, seguí adelante”. Sin embargo, el joven de 22 años no pudo evitar comenzar a quejarse: “Oh, me chocaron otra vez”.

“Lo sé. Eso fue un mal movimiento, vamos a enfocarnos”, le pidió su ingeniero, pero Colapinto continuó: “Vamos... no tenía dónde ir”. A eso le siguió un nuevo mensaje de motivación de Barlow, que también indicó los daños que había sufrido en el coche y que, en parte, mermaron el rendimiento del coche por el resto de la jornada: “Vamos solo a enfocarnos en ayudar un poco a estos neumáticos a llegar al final. Veo un par de puntos perdidos en el lado izquierdo del ala delantera”.

Como era de esperarse, Colapinto pidió que se reporte la maniobra de Albon y, minutos más tarde, su ingeniero le informó que su excompañero había recibido una dura sanción por parte de los comisarios. “Albon tiene una penalización de diez segundos. Él está a 12 segundos en el camino”, comentó Barlow. Cabe mencionar que el argentino terminó en el decimonoveno lugar detrás de Pierre Gasly, quien lo pasó a dos vueltas de la bandera a cuadros.

Así quedaron los coches tras el toque en Bakú.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto?

Tras el GP de Azerbaiyán, la Fórmula 1 se tomará un respiro y recién volverá a inicios del próximo mes, concretamente en el fin de semana del 3 al 5 de octubre para la disputa del Gran Premio de Singapur en el Circuito callejero de Marina Bay. Allí, Franco Colapinto terminó en el decimoprimer lugar la temporada pasada con el FW47 de Williams.