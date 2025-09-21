Alex Albon rompió el silencio después del choque a Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

El corredor de Williams rompió el silencio tras el toque que le dio a Colapinto en Bakú.

Franco Colapinto quedó último en el Gran Premio de Azerbaiyán, en otro fin de semana preocupante para el equipo Alpine en la Fórmula 1. A pesar de tener un buen comienzo y escalar tres posiciones en las primeras vueltas, el argentino fue chocado por Alexander Albon en la vuelta 17 y perdió doce segundos que nunca pudo recuperar. Una vez finalizada la carrera, el piloto británico y ex compañero del pilarense en Williams analizó el incidente y se responsabilizó por lo sucedido.

“Tuvimos un poco de lío con Franco, que fue culpa mía”, fue el breve comentario que realizó Albon, quien quedó 13° en la clasificación tras ser penalizado con diez segundos y perder dos posiciones. Mientras Franco defendía de gran manera su puesto en una curva, el ex Red Bull lo impactó en su rueda trasera izquierda, provocando que haga un medio trompo y que impacte contra uno de los muros del circuito en Bakú. Si bien no sufrió daños mayores, el representante de la escudería francesa no logró mantener el buen ritmo que había tenido hasta ese momento.

"Perdí todo": la impotencia de Franco Colapinto por el toque de Albon en Azerbaiyán

Franco Colapinto terminó 19° en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, en una carrera en la que venía bien con el 13° puesto parcial hasta el toque de Alexander Albon en la vuelta 19. A partir de allí, el piloto argentino de Alpine jamás retomó el ritmo que tenía anteriormente, el alerón delantero le quedó dañado, perdió dos puntos de aerodinamia en el sector izquierdo y fue un nuevo fracaso de la escudería francesa. Es que, para colmo, Pierre Gasly apenas acabó 18°.

Luego de una nueva frustración, en el paddock del autódromo de la capital Bakú, el ex Williams tomó contacto con los medios de comunicación y demostró su impotencia. El pilarense dejó en claro que el choque del tailandés le complicó la vida, aunque al mismo tiempo manifestó que se siente "tranquilo" por el trabajo que le tocó a él y palpitó la próxima carrera en Singapur (Marina Bay).

Durante la rueda de prensa en el paddock, el corredor argentino disparó acerca del choque por parte de su excompañero tailandés de Williams: “Perdí todo... Salí de boxes ya con la goma toda bloqueada por el trompo y con el alerón roto de adelante". Al mismo tiempo, opinó que fue "una carrera muy complicada, sin ritmo", aunque rescató: "Hice lo mejor que pude. Buenas largadas, pasé a varios autos y nada... Después en ritmo no tenemos el auto, así que es bastante simple". "Gastamos mucho la goma, no tenemos ritmo para ir para adelante, hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte", analizó.

Tras la carrera, el argentino se mostró desilusionado por el choque de Albon que le arruinó la tarde.

Las carreras que le quedan a Colapinto con Alpine en 2025

Gran Premio de Singapur - Domingo 5 de octubre a las 9 horas de Argentina.

GP de Estados Unidos - 19 de octubre a las 16.

GP de México - 26 de octubre a las 17.

GP de Brasil - 9 de noviembre a las 14.

GP de Las Vegas (Estados Unidos) - 23 de noviembre a la 1.

GP de Qatar - 30 de noviembre a las 13.

GP de Abu Dhabi - 7 de diciembre a las 10.

