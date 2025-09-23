La peor noticia para Colapinto: el crudo mensaje de Alpine sobre el cierre de año

Franco no ha podido sumar puntos en la temporada.

Tras haber estado cerca de los puntos en el GP de Países Bajos, Franco Colapinto no volvió a tener una oportunidad de sumar sus primeros puntos con Alpine en la Fórmula 1. En Monza, el A525 ni siquiera tuvo ritmo como para pasar de las últimas posiciones, mientras que en Bakú el pilarense fue perjudicado por el toque con Alex Albon, el cual le hizo perder tiempo y anuló cualquier chance que tenía de meterse entre los diez primeros.

Con tan solo siete fechas por delante para el cierre de la temporada, el piloto argentino es el único que no ha sumado puntos en lo que va del año entre los veinte competidores que se encuentran actualmente en la grilla. De ahí que su principal objetivo para las siguientes carreras sea sumar, una tarea que podría resultar compleja debido a la falta de potencia del motor de Renault y al pronóstico que el mismísimo equipo se autoimpuso.

Y es que tras el GP de Azerbaiyán, donde Colapinto terminó decimonoveno detrás de Pierre Gasly, Alpine realizó un posteo en sus redes sociales refiriéndose a las dificultades que tendrán en el cierre del campeonato. “Con nuestro paquete actual, sabemos que las últimas carreras serán difíciles. Es hora de esperar a que termine el 2025 y seguir empujando en la base”, escribieron desde la escudería francesa.

Dicho posteo fue en paralelo con las declaraciones de Flavio Briatore, quien el domingo declaró que solamente un milagro podría evitar que el equipo termine en el fondo de la tabla de constructores a fin de año. Tanto las declaraciones del italiano como el mensaje de Alpine muestran que el equipo galo se encuentra centrado en el desarrollo del sucesor del A525, el cual será potenciado por el motor de Mercedes a partir de la siguiente temporada.

Ahora bien, estas afirmaciones en cierta forma harán que el final de la temporada resulte más complejo para la dupla de Colapinto y Gasly, que han sufrido mucho en las últimas fechas. De hecho, el francés afirmó que no tuvieron ritmo en Bakú este fin de semana y que espera tener un rendimiento mejor en Singapur a inicios de octubre, mismo pensamiento que mantuvo Franco, que se encuentra en el fondo de la tabla.

El argentino quedó decimonoveno en Bakú.

Las carreras que le quedan a Colapinto en Alpine en 2025

Superado el GP de Azerbaiyán, solamente quedan siete fechas por delante en la actual temporada de la Fórmula 1, que ahora espera por la disputa de la decimoctava fecha. A continuación, las próximas carreras de las que participará Franco Colapinto en lo que queda del año.