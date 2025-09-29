Fórmula 1 2026: estos son los lugares que todavóa no fueron ocupados para la temporada

La F1 2026 tendrá 24 fechas.

A falta de siete fechas para el cierre de la temporada, la Fórmula 1 ya comienza a palpitar lo que será la nueva era del 2026, año en que cambiará la normativa técnica y tendremos tanto nuevas unidades de potencia como nuevos monoplazas. En este contexto, la mayoría de los equipos ya han confirmado sus pilotos para la siguiente edición del campeonato del mundo, pero quedan otras que se han mostrado más indecisas al respecto.

Un caso que toca a los argentinos es el de Alpine, el equipo de Franco Colapinto que por ahora solo tiene confirmado a Pierre Gasly, quien hace unas semanas extendió su contrato hasta finales del 2028. El segundo asiento de la escudería francesa es un tema de estudio puertas adentro, donde se debaten entre darle continuidad al piloto argentino o darle una oportunidad de Paul Aron, quien ya presiona para tener su debut en la F1 en 2026.

Ahora bien, por fuera de lo que sucede en la sede de Enstone, hay otras dos estructuras que todavía no han confirmado sus duplas para la siguiente temporada. Sorpresivamente, una de ellas es Mercedes, que en diciembre tiene la fecha de vencimiento de los contratos de George Russell y Andrea Kimi Antonelli. Si bien la renovación está en camino en ambos casos, las partes todavía no se han puesto de acuerdo, en especial con el británico, que busca un contrato a largo plazo para asegurarse su asiento.

La otra estructura refiere a la familia Red Bull, lo que engloba tanto la escudería principal como su filial ubicada en Faenza. Lo único seguro en la marca de las bebidas energéticas es que Max Verstappen seguirá, a pesar de los rumores que hubo sobre una posible salida, mientras que el segundo asiento es un completo misterio, ya que se debate entre la continuidad de Yuki Tsunoda o el ascenso de uno de los pilotos de Racing Bulls.

Justamente en el equipo italiano, Isack Hadjar se hizo con méritos para subir con su podio en el GP de Países Bajos, mientras que Liam Lawson parece destinado a pasar otro año en Racing Bulls. Ahora bien, si Tsunoda no consigue la renovación en Red Bull, es evidente que se liberará un asiento en Racing Bulls, donde Arvid Lindblad, actualmente en la F2 con Campos Racing, suena como opción para ser el rookie del 2026.

Así están los asientos para la siguiente temporada.

Las duplas confirmadas para la F1 2026