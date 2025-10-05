Fórmula 1: así quedó la lucha por el campeonato tras la victoria de George Russell en el Gran Premio de Singapur

Russell suma dos victorias en la temporada.

Tras la victoria de Max Verstappen en el GP de Azerbaiyán, la Fórmula 1 volvió este fin de semana para la disputa del Gran Premio de Singapur, donde se veían pocas chances de que el neerlandés acumule su tercer triunfo al hilo. Las condiciones del trazado eran, de antemano, favorecedoras a los McLaren, pero quien brilló en el Circuito callejero de Marina Bay fue Mercedes, que se lució con la pole de George Russell este sábado.

Con un tiempo de 1:29.158, el piloto británico se hizo con el primer lugar en la grilla de partida, donde compartió fila con Verstappen, que partía delante de Oscar Piastri, el líder del campeonato. Ahora bien, la largada fue problemática para el equipo papaya, con un incidente entre el australiano y Lando Norris, que adelantó desde la quinta posición a Andrea Kimi Antonelli y a su propio compañero para ponerse tercero, no sin provocar un pequeño contacto con el oceánico.

A pesar del toque, ninguno de los coches de McLaren sufrió daños severos, mientras que adelante, Russell mantuvo el liderato con Verstappen detrás, sin posibilidades de acercarse con los neumáticos blandos. La apuesta por las gomas rojas condicionó la carrera del tetracampeón del mundo, que tuvo que gestionar para estirar el stint hasta la vigésima vuelta, cuando ingresó a boxes para calzarse los neumáticos duros.

Russell, quien había salido con las gomas medias, pudo aguantar hasta la vuelta 26 para hacer el cambio de neumáticos, con una ventaja suficiente para asegurarse regresar a la punta luego de que los McLaren ingresen a boxes. De hecho, las posiciones se ganaron por la estrategia este domingo, con pocos rebases destacables en una carrera que se planchó luego de que todos los coches pasaron por la calle de boxes para cambiar las gomas.

Tal es así que Russell volvió al liderato en la vuelta 29 y se mantuvo toda la segunda mitad de la carrera en la cima para concretar su segunda victoria de la temporada con un tiempo de 1:40:22.367. El podio lo completaron Verstappen (+5.430s) y Norris (+6.066s), quienes mantuvieron un intenso duelo por el segundo lugar hacia la etapa final de la carrera, mientras que Piastri (+8.146s) terminó cuarto y vio disminuida su ventaja en el campeonato.

Los diez pilotos que llegaron a la zona de puntos en Marina Bay.

Tabla de posiciones de la Fórmula 1 2025 tras el GP de Singapur

Oscar Piastri: 336 puntos. Lando Norris: 314. Max Verstappen: 273. George Russell: 237. Charles Leclerc: 173. Lewis Hamilton: 127. Andrea Kimi Antonelli: 88. Alex Albon: 70. Isack Hadjar: 39. Nico Hülkenberg: 37. Fernando Alonso: 34. Carlos Sainz: 32. Lance Stroll: 32. Liam Lawson: 30. Esteban Ocon: 28. Pierre Gasly: 20. Yuki Tsunoda: 20. Gabriel Bortoleto: 18. Oliver Bearman: 18. Franco Colapinto: 0.

Piastri tiene 22 puntos de ventaja sobre Norris.

¿Cuándo se vuelve a correr la F1?

Tras el cierre del GP de Singapur, la Fórmula 1 se tomará un breve descanso antes de la decimonovena fecha, que se disputará en el fin de semana del 17 al 19 de octubre con el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas. Allí, el último en ganar ha sido Charles Leclerc, quien venció a Carlos Sainz y Max Verstappen en la temporada pasada.