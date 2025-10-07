Norris está a 22 puntos de Piastri.

A pesar de no haber logrado la victoria, McLaren se consagró campeón del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1 este domingo en el marco del GP de Singapur, el cual tuvo un delicado inicio para el equipo papaya. Oscar Piastri, que largaba tercero, fue encerrado por Lando Norris en la largada, lo que provocó un leve toque entre los dos monoplazas, el cual pudo haber terminado con ambos coches fuera de la carrera.

Por fortuna para la escudería británica, ambos pilotos pudieron continuar, pero la consecuencia fue una total discordia entre el australiano y el británico, que terminó la carrera en el tercer lugar detrás de Max Verstappen. De hecho, el suceso hizo que Piastri solicite la devolución de la posición, en especial con el recuerdo del día que tuvo que darle el puesto a su compañero por una mala detención en boxes durante el GP de Italia.

“No es justo, lo siento. Eso no es justo. Si tiene que evitar otro coche chocando contra su compañero, pues es una pésima maniobra de evasión”, había expresado el oceánico por la radio ante la respuesta de su ingeniero de que no se tomarían acciones contra Norris. Ni siquiera los comisarios de la FIA consideraron que haya habido una infracción por parte del inglés, lo que dejó a Piastri relegado al cuarto lugar por el resto de la carrera.

Ahora bien, las quejas del líder del campeonato llegaron a oídos del británico, quien fue consultado al respecto en una entrevista posterior a la carrera en el Circuito callejero de Marina Bay, donde se mostró reacio con su compañero. “Cualquiera en la parrilla habría hecho exactamente lo mismo que yo, así que creo que si me culpas por ir por dentro y meter mi coche en un hueco tan grande, entonces sí, creo que no deberías estar en la Fórmula 1”, sentenció Norris.

Sin dudas, la sensación reinante en McLaren es que no habrá un buen clima para el cierre de la temporada no solamente entre los pilotos, sino también en el equipo en general. Solo cabe mencionar que Piastri no participó de las celebraciones del título de constructores, en las que sí estuvo Norris, además de que le cortó la comunicación a Zak Brown cuando este lo felicitaba por haber llevado a la escudería a un nuevo campeonato.

Se espera un cierre reñido entre Piastri y Norris.

Verstappen, beneficiado en la guerra interna de McLaren

A solo seis fechas para el cierre de la temporada, Oscar Piastri lidera el campeonato con 336 puntos, seguido por Lando Norris, con 314, por lo que la lucha entre los dos McLaren será clave en lo que queda. Ahora bien, con opciones matemáticas de conseguir su quinto título en la F1 se encuentra Max Verstappen, quien suma 273 unidades, a 63 de la punta y con la esperanza de que la rivalidad en el equipo papaya lo beneficie de cara a las últimas fechas, en las que también habrá tres carreras sprints.