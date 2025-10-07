Mekies lleva seis fechas al frente de Red Bull.

La desvinculación de Christian Horner tras el GP de Gran Bretaña tomó por sorpresa a toda la Fórmula 1 y permitió el ascenso de Laurent Mekies a Red Bull luego de haber dirigido en Racing Bulls por unos años. En su presentación, el ingeniero galo tuvo un maravilloso debut con la victoria de Max Verstappen en la sprint del GP de Bélgica, aunque no pudo sostener el resultado en la carrera, en la que el neerlandés quedó cuarto.

Sin embargo, tras el noveno lugar en el GP de Hungría y una vez superadas las vacaciones, la escudería austriaca volvió recargada con cuatro podios al hilo, entre los que se cuentan los triunfos del tetracampeón del mundo en Italia y Azerbaiyán. A eso se suma el segundo lugar en el GP de Singapur este fin de semana, en el que Verstappen quedó a 5.430s de George Russell y terminó por delante de los McLaren por tercera fecha consecutiva.

A estas alturas y con circuitos tan distintos entre sí, no hay dudas de que Mekies encontró soluciones a algunos de los problemas que habían perjudicado a Max en la primera parte del campeonato, pero aun así, el francés se niega a tomar el mérito. Tanto es así que en una reciente entrevista posterior a la cita en el Circuito callejero de Marina Bay, el director de Red Bull señaló que la clave de esta evolución está en el equipo y en el piloto.

“Mi contribución sigue siendo cero, sí. Sigue siendo cero, y lo digo completamente en serio. La mejora del rendimiento se debe puramente al trabajo de todos en el equipo”, comenzó Mekies, que señaló que trabajan con el análisis de datos para evaluar lo que no funcionó y hacer cambios en relación con las conclusiones que rescatan. “Ese trabajo está dando ahora sus frutos, junto con una aportación muy firme y clara de Max”, agregó.

De ahí que el francés se haya mostrado contento con la conformación del equipo y advertido que no se detendrán con lo conseguido hasta ahora y continuarán mejorando en lo que resta del campeonato. “Esto confirma que tenemos a los mejores que podemos soñar. Seguiremos trabajando, no nos detendremos aquí. Lo miraremos carrera a carrera y tenemos que ver si hay más en proyecto”, cerró.

Verstappen quedó a 63 puntos de Piastri.

Red Bull se acerca al subcampeonato

Con McLaren, ya consagrado en la Copa de Constructores, el foco estará puesto en el subcampeonato, además de la búsqueda de la quinta corona de Max Verstappen. Tras el GP de Singapur, Red Bull alcanzó los 290 puntos y, aunque se mantiene en el cuarto lugar, se puso a ocho unidades de Ferrari, tercero con 298. En el segundo lugar se encuentra Mercedes con 325 puntos, todavía al alcance del equipo austriaco, en especial con las seis fechas que quedan, entre las que se encuentran tres con formato sprint.