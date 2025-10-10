Horner buscaría regresar a la F1 en 2026.

Hace unas semanas, se dio a conocer que Red Bull formalizó la salida de Christian Horner, que se había anunciado tras el GP de Gran Bretaña, pero que todavía tenía detalles por resolver antes de que sea completamente oficial. Con la noticia de la desvinculación del británico, comenzaron a surgir varios rumores que lo ponían como candidato para volver a la Fórmula 1 en septiembre del próximo año, cuando se venza el plazo necesario para cambiar de equipo establecido por el reglamento.

Desde Cadillac y Haas anunciaron que no había planes de contar con los servicios del exdirector de Red Bull, mientras que la renovación de Frederic Vasseur le cerró las puertas en Ferrari. En este contexto, uno de los equipos que comenzaron a sonar fue Aston Martin, donde el jefe actualmente es Andy Cowell, quien desplazó a Mike Krack, que ahora ocupa el puesto de jefe de pista tras haber sido el director en los últimos años.

Sin embargo, Cowell reconoció que no tienen planes de contar con los servicios de Horner y reveló que el inglés se encuentra en la búsqueda de un ticket de regreso a la máxima categoría. “Parece que Christian está llamando a casi todos los jefes de equipo en este momento. Puedo decir claramente que no hay planes para que Christian participe en el futuro, ni en un papel operativo ni de inversión”, afirmó en declaraciones rescatadas por Motorsport.

Como consecuencia de esto, cada vez son menos los espacios a los que pueda llegar a subirse Horner, puesto que incluso en Williams no tendría un lugar, aunque James Vowles se mostró dispuesto a hablar. “Creo que siempre hay que dar la bienvenida a un diálogo. No hay razón para cerrar la puerta”, afirmó el director del equipo de Grove, que luego agregó que están contentos con el presente de la escudería y no hay “ninguna razón para cambiar nada”.

En este contexto, parece ser que la última esperanza del británico recae en Alpine, donde tiene la ventaja de haber construido una larga amistad con Flavio Briatore. Ahora bien, de momento no hay informes oficiales al respecto y el equipo galo contrató a Steve Nielsen como nuevo director general, por lo que las únicas chances que tiene Horner es un mal desempeño del jefe actual o que se llegue a realizar un trabajo en conjunto entre ambos.

Horner y Briatore son amigos en el paddock.

El presente de Red Bull sin Horner

Desde la salida de Christian Horner, Red Bull parece haber retomado el rumbo bajo el mando de Laurent Mekies, quien ya logró dos victorias y una sprint de la mano de Max Verstappen. Tal es así que el neerlandés todavía tiene chances matemáticas de alcanzar el quinto título al marchar tercero a 63 puntos de Oscar Piastri, además de que la escudería austriaca alcanzó las 290 unidades y quedó a ocho puntos de Ferrari y a 35 de Mercedes en la Copa de Constructores, que ya fue obtenida por McLaren en Singapur.