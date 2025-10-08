Inminente anuncio de Alpine sobre Franco Colapinto en 2026: ya está la fecha

Se acerca el anuncio de Alpine sobre el futuro de Colapinto en la Fórmula 1 en 2026.

Franco Colapinto está cada vez más cerca de conocer oficialmente su futuro en la Fórmula 1 en el 2026, a la espera de la decisión final de Alpine. La escudería francesa, liderada por Flavio Briatore, trabaja en la próxima temporada, ya que en la vigente tiene un presente paupérrimo con la última posición en la Copa de Constructores. La debilidad de los motores Renault, que serán sustituidos por los Mercedes para la siguiente campaña, complicaron al equipo entre otras cuestiones. La salida de Oliver Oakes como director general, la reciente llegada de Steve Nielsen en su lugar y otras modificaciones estructurales de menor relevancia dieron como resultado un año caótico y prácticamente de transición.

Así y todo, desde el staff valoran que el piloto argentino estuvo por encima del corredor principal, Pierre Gasly, en la mayoría de las carreras desde que debutó. Por lo tanto, si bien el galo consiguió puntos pero el ex Williams no lo hizo, es muy probable que Alpine anuncie la continuidad de Colapinto en la segunda butaca en el 2026 después del Gran Premio 2025 de Estados Unidos en Austin, que será el domingo 19 de octubre del 2025. Es decir, durante la semana que comprende entre el lunes 20 y el domingo 26 debería ser público el comunicado de la escuadra rosa, a excepción de que ocurra una "catástrofe" deportiva en la competencia en Norteamérica.

Con la casi segura salida del australiano Jack Doohan de la escudería, habrá que ver entonces si el estonio Paul Aron continúa como el corredor de pruebas y primer suplente si se confirma la presencia de "Colapa". El que está seguro en el primer asiento es el francés Gasly, quien acaba de renovar el contrato hasta diciembre del 2028 con este equipo en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Un artículo del portal especializado en la F1 llamado Last Word Sports (Última Palabra en Deportes) publicó que "gracias a su buen desempeño, el joven de 22 años está en camino de continuar con Alpine en 2026. Si bien hay alternativas en la lista de Flavio Briatore, como Paul Aron, el futuro de Colapinto siempre estuvo en sus manos". Además, recordó que la escuadra francesa "realizó un gran esfuerzo para fichar al argentino procedente de Williams", ya que "se necesitó una gran suma financiera para rescindir el contrato de Colapinto con Williams y el representante de Colapinto confirmó en enero que su contrato con Alpine era por varios años".

En la misma línea, desde LWS especularon que "en este contexto, habría hecho falta una serie de acontecimientos drásticos para que Briatore cambiara de opinión". Incluso, rememoró que "por supuesto, sus comentarios a principios de temporada no tranquilizaron mucho al último fichaje del equipo" porque "el hombre de 74 años solía afirmar que las mejoras eran esenciales para salvaguardar la posición de Colapinto en Enstone. En parte debido a esto, se ha especulado constantemente sobre el futuro".

Para tranquilizar a los fanáticos albicelestes de la Fórmula 1, aclararon que "no hay indicios de que Alpine esté buscando otro equipo", por lo que "en un movimiento que contribuirá a crear la tan necesaria sensación de estabilidad, Colapinto pilotará para el equipo en 2026". Y sentenciaron: "Briatore ha elogiado los resultados del coche número 43 en la segunda mitad de la temporada, mostrando satisfacción con su progreso. La combinación de un ritmo competitivo y la reducción de errores ha sido fundamental para inclinar la balanza a su favor".

¿Qué carreras le quedan a Colapinto con Alpine en 2025?