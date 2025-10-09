Hamilton tiene 68 vueltas rápidas en su carrera.

Michael Schumacher es uno de los pilotos más recordados de la Fórmula 1, especialmente por haber sido el primero en superar la marca de Juan Manuel Fangio, quien alcanzó cinco títulos en su carrera en aquella primera década del certamen. Con dos consagraciones en Benetton y cinco al hilo en Ferrari, el alemán se convirtió en el primero en llegar a los siete campeonatos del mundo, marca que alcanzó Lewis Hamilton en 2020.

El piloto británico ganó un campeonato con McLaren en 2008 y seis con Mercedes entre 2014 y 2020, con la excepción del 2016, año en que perdió con Nico Rosberg, su compañero en el equipo de Brackley. Si bien desde su derrota con Max Verstappen en 2021, Hamilton no volvió a estar cerca de otro título para superar al “Káiser”, sí continuó con su racha de anotarse al menos una vuelta rápida por temporada.

Tanto es así que el año pasado, en su última temporada con Mercedes, el siete veces campeón del mundo sumó su decimoquinto año consecutivo con al menos un récord de pista, con lo que igualó el récord que ostentaba Schumacher. Ahora bien, este fin de semana, Hamilton se hizo con la vuelta rápida en el GP de Singapur con un registro de 1:33.808 en la vuelta 48, con lo que superó la marca que había compartido con el alemán desde el GP de Mónaco 2024.

Cabe mencionar que la cita en el Circuito callejero de Marina Bay no fue la primera en la que el inglés consiguió la vuelta rápida en este año, aunque sí es la única que contabilizó para este récord. Esto se debe a que la anterior se dio en el GP de China, en el que el piloto de Ferrari había girado en 1:35.069, pero fue descalificado por irregularidades en el monoplaza, por lo que la vuelta rápida quedó para Lando Norris, cuyo mejor giro había sido de 1:35.454.

El consejo de Hamilton a Piastri

La Fórmula 1 ingresó en una etapa de definiciones, en especial porque McLaren ya se consagró campeón en Constructores, lo que supondría una mayor libertad para que Lando Norris y Oscar Piastri se debatan el título. Justamente la cita en el GP de Singapur estuvo teñida por la polémica entre los dos compañeros, puesto que el inglés chocó al australiano en la largada y estuvo a punto de dejarlo fuera de la carrera.

La situación de Piastri-Norris recuerda a Hamilton-Alonso del 2007.

La queja de Piastri vino por el lado de que el equipo no habilitó una devolución de posiciones, como sucedió en el GP de Italia, cuando el oceánico le cedió su lugar al británico por una mala detención de boxes. Con esto en mente, Lewis Hamilton le dio un consejo al australiano: “Mi consejo es que no devuelva más posiciones”. El mensaje le llegó al líder del campeonato, que respondió: “Él ha estado en esta posición muchas veces; seguiré su consejo”.