Christian Horner libre para volver a la Fórmula 1: ¿Cuáles son las chances reales de que se sume a Aston Martin?

Horner ya es libre para negociar su regreso a la F1.

Tras el GP de Gran Bretaña, Red Bull sorprendió a toda la Fórmula 1 con el anuncio del despido de Christian Horner, quien habían dirigido a la escudería desde su debut en la máxima categoría en 2005. Desde entonces ya han pasado algunos meses y el equipo ahora es liderado por Laurent Mekies, quien encontró la manera de volver a llevar a Max Verstappen a las victorias, aunque todavía las chances del campeonato parecen lejanas.

En este contexto, la semana pasada se dio a conocer que la desvinculación del británico con la sede de Milton Keynes se hizo efectiva con un resarcimiento económico que supera los 85 millones de euros, por lo que está libre para sumarse a otro equipo de la F1. Si bien es cierto que no podrá ejercer ningún cargo hasta mediados del próximo año, cuando se cumplan los doce meses desde su cese de actividades en Red Bull, sí puede negociar para definir su futuro.

Tal es así que ya son varias las escuderías que han mostrado cierto interés en el exdirector de Red Bull, aunque se trata más de acercamientos que de un contacto explícitamente confirmado. Una de las opciones que se mencionaron en las últimas semanas es la posibilidad de que Horner vuelva a trabajar con Adrian Newey en Aston Martin, que en 2026 pasará a ser motorizado por Honda, que abandonará a los toros en diciembre.

Sin embargo, Gunther Steiner considera que el británico no es una opción atractiva para el equipo de Silverstone justamente debido a la presencia del legendario ingeniero, con quien la relación no habría quedado en los mejores términos. “No creo que Aston Martin necesite a Christian en este momento. El año pasado, el problema entre Adrian y Christian fue una de las razones por las que Adrian dejó Red Bull. Entonces, traer de regreso a Christian, no creo que funcione en este momento”, afirmó el exdirector de Haas en declaraciones rescatadas por PlanetF1.

Además, el italiano señaló que Aston Martin tiene personal suficiente como para no requerir de los servicios de Horner, quien podría traer un clima negativo como el que se vio en Red Bull hasta el arribo de Mekies. “Laurent es un amigo, está haciendo un buen trabajo. Creo que había mucha infelicidad interna y algo tenía que cambiar. El cambio fue que Christian se fue”, cerró Steiner.

Horner ganó 14 títulos con Red Bull.

Cadillac también le cierra las puertas a Horner

La Fórmula 1 recibirá a Cadillac como su nueva escudería en 2026, motivo por el que Christian Horner se perfilaba como una persona con el perfil ideal para un equipo debutante por sus éxitos y experiencia en la máxima categoría. Sin embargo, desde la escudería alemana confirmaron que no habrá cambios en la decisión de tener a Graeme Lowdon como director de equipo, rol desde el que dirigirá a Sergio Pérez y Valtteri Bottas.