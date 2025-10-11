Alonso atraviesa su tercera temporada con Aston Martin.

Luego de que Michael Schumacher haya alcanzado sus cinco títulos con Ferrari a inicios de los 2000, Fernando Alonso cortó su racha con aquella consagración del 2005 de la mano de Renault, por entonces dirigida por Flavio Briatore. Al igual que había hecho con el alemán en los tiempos de Benetton, el empresario italiano había descubierto al asturiano y vio su potencial para convertirlo en campeón del mundo, un logro que alcanzó en dos oportunidades.

Sin embargo, desde su partida a McLaren en 2007, año en que su rivalidad interna con Lewis Hamilton lo llevó a perder el campeonato con Kimi Raikkonen, el piloto español no volvió a levantar su ansiado tercer título. Si bien estuvo cerca con Ferrari, Sebastian Vettel se lo negó y poco a poco se fueron apagando las chances de volver a alcanzar la gloria máxima en la Fórmula 1, que actualmente tiene como monarca a Max Verstappen.

El neerlandés destronó a Hamilton en 2021 y se mantuvo en lo alto desde entonces con cuatro títulos al hilo, aunque este año parece estar destinado a uno de los McLaren. De ahí que Briatore haya manifestado que el bicampeón del mundo podría estar en la lucha por el campeonato en caso de pertenecer a uno de estos equipos, puesto que Aston Martin actualmente no tiene las herramientas para ser candidato.

Así lo manifestó el asesor de Alpine en una reciente entrevista con ESPN, en la que advirtió que todavía no se puede saber qué sucederá con el equipo de Silverstone en la siguiente temporada. “Si Aston Martin tiene un coche competitivo, ya veremos. Siempre que el coche es competitivo, Fernando está ahí. Siempre está ahí. Si Fernando estuviera en McLaren o en Red Bull esta temporada, te prometo que seguiría en la lucha”, afirmó el italiano.

Y es que Aston Martin podría tener un 2026 muy fuerte en la máxima categoría con el cambio del reglamento técnico, puesto que no solo será un reinicio que pondrá en cero a todos, sino que también tiene lo necesario para destacar con la presencia de Adrian Newey y las unidades de potencia de Honda. “Aston Martin cuenta con el mejor genio. Veamos cómo le va al genio. Tengo mucha curiosidad”, agregó Briatore con respecto al equipo técnico que tendrá la escudería británica para el próximo año.

Briatore le guarda mucho cariño al español.

El presente de Alonso en Aston Martin

Luego de un inicio de temporada complicado, en el que se quedó afuera de la zona de puntos en las primeras nueve fechas, con tres retiros incluidos, Fernando Alonso finalmente tomó vuelo justamente en el GP de España. En su tierra natal, el español quedó noveno a inicios de junio y, desde entonces, sumó en siete de diez fechas, alcanzando los 36 puntos y posicionándose en el decimoprimer lugar de la tabla a falta de seis fechas para el cierre de la temporada.