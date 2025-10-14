La salud de Schumacher: sorpresa por la noticia sobre la leyenda de la Fórmula 1: "Señal positiva"

Sorpresa por la noticia de última hora sobre la salud de Schumacher: "Avances"

Pasaron más de 12 años del terrible accidente que cambió la vida de Michael Schumacher y de su familia ocurrido en los Alpes franceses en 2013. En las últimas horas se conocieron detalles de cómo está la leyenda de la Fórmula 1 en pleno 2025 que sin dudas sorprendieron a más de un fanático de los fierros. Si bien el periodista que dio la noticia no confirmó una mejoría del siete veces campeón del mundo en la máxima categoría, sí dejó un mensaje esperanzador sobre la salud del ex piloto.

Stéfan L'Hermitte, cronista de L'Equipe Magazine, fue quien en esta ocasión dijo presente en el podcast Le Grand Récit de la cadena RTL, donde habló acerca del presente del alemán. A su vez, hizo referencia a un casco firmado por el propio "Schumi" durante el mes de abril que conmocionó al mundo del automovilismo. Claro que, lo que más llamó la atención fue lo que dijo acerca de ciertas "señales positivas" mostradas en los últimos días.

La noticia de última hora sobre la salud de Schumacher

"Diría que no está bien... pero podría estar mejorando porque, en esencia, no sabemos nada. Este año firmó un casco para un evento benéfico. ¿Fue su esposa quien le tomó la mano? No lo sabemos con exactitud, pero es la primera vez que tenemos una especie de señal positiva, casi una señal de vida", esbozó L'Hermitte sobre los importantes avances del piloto en los últimos meses en la mencionada entrevista y agregó que, mientras permanece acompañado de su familia es "la primera señal positiva desde su accidente". Por otro lado, el periodista también se refirió al rol que hoy cumplen sus allegados y reveló: "Al parecer todavía no habla y no lo hemos visto caminar".

Se conocieron detalles de la salud de Michael Schumacher

Quien juega un rol fundamental desde el primer momento tras el accidente es su esposa Corinna, quien lo acompaña y en ciertas oportunidades habló sobre la salud de la leyenda de la Fórmula 1. Pocos lo han visitado por la propia decisión de su familia, por lo que no se conocen tantos detalles al respecto. Algunos periodistas cercanos revelaron que "no vamos a saber nada más de Michael", como es el caso de Craig Scarborough; o como que "recibió una terapia de células madre porque le estaba afectando el corazón", como afirmó su colega Carlos Miquel. Además, se conoció que sólo se comunica con los ojos y su estado físico es frágil.

Los espectaculares números de Michael Schumacher en la Fórmula 1

A lo largo de su carrera y desde su debut en la máxima categoría, Michael Schumacher ganó dos veces el campeonato del mundo con el equipo Benetton en 1994 y 1995, y otras cinco con Ferrari en 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. A su vez, acumuló un total de 91 victorias, 68 poles position, 77 vueltas rápidas y 155 podios, superando los números del galo Alain Prost, quien ostentaba récords en la década de los 90. Con estos números no sólo pasó a ser el más ganador hasta ese momento, sino que nadie pudo superar los siete títulos después de su retiro -Lewis Hamilton lo igualó-.