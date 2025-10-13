Colapinto suma 12 carreras con Alpine.

Desde su debut en la Fórmula 1 con Williams en el GP de Italia 2024, Franco Colapinto recibió algunos apodos, aunque ninguno logró insertarse de manera concreta entre los aficionados. Algunos medios locales comenzaron a llamarlo “Colapa”, sobrenombre que causó el rechazo del pilarense, mientras que algunos aficionados lo llamaron el “Príncipe”, lo cual causó confusiones debido a que así también llaman a Charles Leclerc.

Como resultado, el piloto argentino lleva más de un año en la máxima categoría sin tener un verdadero apodo, aunque curiosamente un medio italiano parece haber dado en el clavo con la manera en que puede ser renombrado. Y es que en el marco del GP de Singapur, Sky Sports Italia hizo un breve informe en sus redes sociales sobre el rendimiento que tuvo el argentino en la carrera y le puso un ingenioso apodo.

“Il Gaucho firma una prestazione decorosa”, escribieron en el medio italiano junto a una foto del pilarense, elogiando su actuación en el Circuito callejero de Marina Bay, donde ganó tres posiciones en la largada a pesar de haber terminado decimosexto. Instantáneamente, los comentarios de los seguidores de Colapinto comenzaron a aparecer en el posteo de Sky Sports Italia, con una aprobación unánime del nuevo apodo.

“Nuestro gaucho salvaje”, “Il Gaucho, banco completamente” y “Gaucho Power. Tremendo piloto” –en referencia a la canción del Cuarteto de Nos–, fueron algunos de los comentarios que surgieron en la publicación de la cuenta de Instagram del citado medio. Incluso otros se aventuraron a pedir que se lleve banderas a la próxima fecha del campeonato con la leyenda “Franco Il Gaucho Colapinto” para que no se pierda el apodo.

Colapinto, favorito para la renovación

A falta de seis fechas para el cierre de la temporada, Alpine todavía no confirmó a su segundo piloto para la próxima edición del campeonato del mundo de la Fórmula 1. Solamente Pierre Gasly fue renovado hasta finales del 2028, pero el segundo asiento todavía es un misterio, aunque todo indicaría que Franco Colapinto tiene ventaja en la consideración no solo de Flavio Briatore, sino de gran parte del equipo.

El argentino sigue sin sumar puntos en la temporada.

Si bien Paul Aron presiona para tener su oportunidad de debutar en la máxima categoría, lo cierto es que el argentino ha hecho méritos para mantener su asiento. El hecho de haber derrotado a su compañero en cuatro de las últimas cinco carreras lo pone como una opción más sólida, especialmente porque llegará al 2026 con mejor conocimiento del funcionamiento del equipo y en un año en el que Alpine cambiará su motorización de Renault por la de Mercedes, lo que mejoraría las aptitudes del próximo coche.