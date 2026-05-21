Gobierno EEUU incorpora oficialmente nueva promoción de jueces de inmigración

FOTO ARCHIVO ILUSTRATIVA-Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU conducen sus vehículos todoterreno a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el jueves que esta semana incorporó ‌al mayor grupo ‌de nuevos jueces de inmigración de la historia de la agencia, mientras el Gobierno se dispone a reponer el sistema de tribunales de inmigración con personas a las que denomina "jueces de deportación".

El Departamento de Justicia informó que 77 nuevos jueces de ​inmigración permanentes y ⁠cinco temporales prestaron juramento el miércoles, lo ‌que eleva el total actual a casi ⁠700, después de que el ⁠Gobierno de Donald Trump despidiera a más de 100.

"Hoy incorporamos al mayor grupo de jueces de inmigración ⁠de la historia de la agencia", declaró ​el fiscal general interino Todd Blanche ‌en un comunicado.

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Los jueces de ‌inmigración no forman parte del poder judicial ⁠federal, sino que pertenecen a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en ​enero de ‌2025 con su agenda de inmigración de línea dura, su Gobierno ha despedido al menos a 115 jueces de inmigración y un número similar ha aceptado indemnizaciones por ⁠despido, ha dimitido o se ha jubilado.

Al mismo tiempo, se ha movido para sustituirlos, a menudo con nuevas contrataciones con experiencia en la fiscalía penal o en la aplicación de la ley de inmigración.

El Departamento de Justicia afirma que, en total, su oficina de ‌revisión de inmigración ha contratado a 153 jueces de inmigración permanentes en el año fiscal 2026, que comenzó el 1 de octubre, la cifra más alta jamás registrada en un solo año.

El Departamento de ‌Justicia considera que reducir la acumulación de casos en los tribunales de inmigración es una de sus principales ‌prioridades. Afirma ⁠que el número de casos pendientes en los tribunales de inmigración ha disminuido ​de unos 4 millones a menos de 3,53 millones desde que Trump asumió el cargo.

Con información de Reuters