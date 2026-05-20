Fue por un dolor abdominal, lo inyectaron y murió: el primer caso que desató la red de falsos médicos de González Catán

Luego de los múltiples allanamientos realizados por orden de la Justicia en la falsa clínica Argentina Salud de González Catán se supo que un hombre de 57 años -identificado como Héctor Navarro- murió producto de una inyección que le dieron en ese centro. El hijo de la víctima, Damián, comentó que el hecho tuvo lugar el pasado 4 de enero. Ambos habían ido a jugar un partido de paddle, pero, de un momento a otro, el padre empezó a sentir un fuerte dolor abdominal.

Como la mencionada clínica quedaba muy cerca de sus domicilios se dirigieron allí para que lo atendieran. En diálogo con TN, el joven relató que una vez en el lugar le hicieron un electrocardiograma, luego le inyectaron ketorolac y le dijeron que podía volver a su casa. Sin embargo, al regresar a su vivienda, el hombre volvió a descompensarse y a los 20 minutos murió de un infarto.

Tras el fallecimiento de Héctor, la familia decidió consultar con otros médicos para entender qué pudo haber pasado en el organismo del hombre en esas últimas horas. Los profesionales constataron que por los resultados del electrocardiograma era necesario que la víctima fuera internada de urgencia porque presentaba un cuadro cardiológico severo.

Por tal motivo, Damián se presentó en la clínica nuevamente para hablar con el médico que había atendido a su padre y allí se enteró que el lugar estaba siendo investigado por operar una red de centros de salud truchos.

Asimismo, realizó una denuncia penal para que se investigue el caso de su padre. "Vine a pedir respuestas y me agarraron a palos entre cinco", expresó. El joven aseguró que le dijeron que la clínca hoy sigue funcionando y, por eso, pidió a la policia que clausure el terreno de inmediato.

La investigación por la red de clínicas truchas en González Catán

Actualmente la Fiscalía de La Matanza investiga una red de clínicas truchas con profesionales sin habilitación que expedían -con matrículas reales de otros médicos sacadas de Internet- certificados apócrifos. También tenían a su cargo ambulancias y farmacias todo con documentación adulterada. Durante uno de los allanamientos, los investigadores recolectaron más de 50 sellos médicos falsifcados.

En total, hay 30 personas investigadas y seis de ellas ya se encuentran detenidas. Están acusadas de asociación ilícita, venta ilegal de medicamentos, ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos. Tras el arresto, se supo, además, que dos de los sospechosos cuentan con un frondoso historial delictivo con una causa por homicidio y otra por robo a camiones en rutas.

De acuerdo a las autoridades policiales, la clínica de González Catán tendría sedes en otras localidades de La Matanza como San Justo y Virrey del Pino.