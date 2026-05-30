Cómo ver ESPN en vivo y en directo online: esta es la forma

Cómo disfrutar de ESPN.

El consumo de deportes cambió por completo en los últimos años y cada vez son más los argentinos que buscan alternativas para ver eventos en vivo desde el celular, la computadora o la televisión inteligente. En ese escenario, ESPN se consolidó como una de las señales deportivas más importantes del país gracias a la transmisión de competencias exclusivas como la Copa Libertadores, la UEFA Champions League, la Premier League, la NBA, la Fórmula 1 y múltiples torneos internacionales.

Con la expansión del streaming y la integración de plataformas digitales, muchos usuarios comenzaron a preguntarse cuál es la forma más simple de acceder a ESPN en vivo y online desde Argentina. La respuesta está vinculada a Disney+, el servicio que actualmente reúne buena parte de los contenidos deportivos de ESPN dentro de su catálogo y permite seguir transmisiones en directo desde distintos dispositivos.

De qué forma ver ESPN en directo online

La forma más sencilla de ver ESPN online en Argentina es a través de Disney+, plataforma que incorporó la programación deportiva de ESPN y ofrece eventos en vivo para sus suscriptores. Desde allí se pueden seguir partidos de fútbol, carreras de Fórmula 1, tenis, básquet, rugby y otros deportes sin necesidad de tener cable tradicional.

Para acceder al servicio, primero es necesario contratar una suscripción a Disney+. El proceso se realiza de manera completamente online y lleva pocos minutos. Los usuarios deben ingresar al sitio oficial de Disney+, seleccionar un plan disponible y crear una cuenta con correo electrónico y contraseña. Luego se elige el método de pago y automáticamente queda habilitado el acceso a la plataforma.

ESPN está en Disney +.

Una vez activada la cuenta, los usuarios pueden ingresar desde Smart TVs, celulares, tablets, computadoras o consolas de videojuegos. Dentro de la aplicación existe una sección específica dedicada a deportes y transmisiones en vivo, donde aparecen los eventos disponibles de ESPN. Allí se muestran partidos programados, competencias exclusivas y emisiones en directo durante las 24 horas.

Paso a paso: cómo contratar Disney +

Ingresa a disneyplus.com. Selecciona el plan que mejor se adapte a tus preferencias (Estándar o Premium). Introduce tu dirección de correo electrónico y crea una contraseña. Lee el acuerdo de suscripción y haz clic en Aceptar y continuar. Ingresa un método de pago válido (tarjeta de crédito/débito o Mercado Pago) y confirma la suscripción

Qué ofrece Disney +

Entre los contenidos deportivos más destacados que transmite ESPN a través de Disney+ aparecen la UEFA Champions League, Europa League, Premier League, La Liga de España, Serie A de Italia, Copa Libertadores, Sudamericana, Fórmula 1, UFC, NBA y Grand Slam de tenis, entre muchas otras competencias internacionales.

Otro punto importante es que algunos operadores de televisión e internet en Argentina ofrecen combos que incluyen Disney+ dentro de sus paquetes mensuales. Empresas como Flow, Telecentro o DirecTV permiten integrar la plataforma al servicio contratado, facilitando el acceso sin necesidad de realizar pagos por separado.