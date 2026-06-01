El defensa del Lens Saud Abdulhamid encabeza la convocatoria de Arabia Saudita para el Mundial

El defensa del Lens Saud Abdulhamid encabezará la selección de Arabia Saudita para el Mundial, mientras que el delantero Salem al-Dawsari disputará su tercera participación en el torneo, tras la convocatoria de 26 jugadores que el seleccionador Georgios Donis dio a conocer el lunes.
Abdulhamid, que ganó la Copa de Francia este año, es el único jugador de la selección saudita ubicado en el extranjero para este evento, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.
Al-Dawsari, del Al Hilal y nombrado jugador del año de la AFC (Confederación Asiática de Fútbol) en 2025, disputará su tercer Mundial, tras debutar en 2018 y participar en la edición de 2022.
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El seleccionador de origen griego confiará en el portero de 34 años Mohamed al-Owais, que disputó cuatro partidos en sus dos participaciones en el Mundial, mientras que el defensa del Al Hilal Hassan Tambakti y el centrocampista Mohamed Kanno, compañero de equipo de Tambatki, aportarán su experiencia.
El centrocampista del Al Qadsiah Mohammed Abu Alshamat estará en la fase final, mientras que su hermano gemelo —Saleh, que juega en el Al Ahli, campeón de Asia— no ha sido incluido en la lista definitiva.
Arabia Saudita perdió el domingo su primer partido bajo la dirección de Donis por 2-1 ante Ecuador en un amistoso y se enfrentará a Puerto Rico y Senegal en sus últimos partidos de preparación para el Mundial.
El equipo iniciará su andadura en el Grupo H contra Uruguay en Miami el 15 de junio, antes de enfrentarse a España en Atlanta el 21 de junio y a Cabo Verde en Houston el 26 de junio.
Convocatoria:
Porteros: Nawaf al-Aqidi, Mohamed al-Owais, Ahmed Alkassar
Defensas: Saud Abdulhamid, Jehad Thakri, Abdulelah al-Amri, Hassan Tambakti, Ali Lajami, Hassan Kadesh, Moteb al-Harbi, Nawaf Boushal, Ali Majrashi, Mohammed Abu Alshamat
Centrocampistas: Ziyad al-Johani, Nasser al-Dawsari, Mohamed Kanno, Abdulah al-Khaibari, Alaa al-Hejji, Musab al-Juwayr, Sultan Mandash, Ayman Yahya, Khalid al-Ghannam
Delanteros: Salem al-Dawsari, Abdulah al-Hamdan, Feras al-Brikan, Saleh al-Shehri
Con información de Reuters