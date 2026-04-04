El Mallorca da un golpe a las esperanzas de campeonar del Real Madrid con victoria por 2-1 en LaLiga

LaLiga - RCD Mallorca-Real Madrid

​El Mallorca asestó un duro golpe a las aspiraciones de título del Real Madrid, ya que Vedat Muriqi marcó un gol en el tiempo de descuento para ‌dar la victoria por 2-1 a ‌los locales, lo que deja a los merengues a cuatro puntos del líder de LaLiga, el Barcelona, que se enfrentará al Atlético de Madrid más tarde el sábado.

El delantero kosovar Muriqi, que fue muy criticado por su discreta actuación cuando su selección no logró clasificar al Mundial tras caer derrotada ante Turquía el martes, rompió a llorar al ver cómo su gol dejaba al Mallorca dos puntos por encima de los tres últimos puestos de la tabla.

"A ​veces las emociones pueden más ⁠que tú, no puedes contener las lágrimas", dijo Muriqi, que ocupa el segundo puesto en ‌la clasificación de goleadores de LaLiga con 18 tantos, cinco por debajo ⁠de Kylian Mbappé, del Real Madrid.

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"Perder lo que era ⁠una final para nosotros para llegar al Mundial, luego íbamos ganando y el Real empató. Después, el gol en los últimos minutos (...) Simplemente estoy feliz de poder devolverles el apoyo a ⁠los aficionados, queremos mantenernos en esta división por ellos".

El Mallorca aguantó la presión constante ​del Real Madrid durante toda la primera parte, en la que ‌los visitantes dominaron la posesión y buscaron ‌a Mbappé con centros.

Mbappé vio cómo Pablo Torre le bloqueaba un disparo temprano con ⁠una entrada deslizante, antes de que el portero Leo Roman desviara su remate a bocajarro con el pie extendido en el minuto 22.

Roman volvió a frustrar a Mbappé tres minutos más tarde, antes de detener una volea de Arda Güler poco después de la media hora ​de juego.

MAFFEO DESATA ‌AL MALLORCA

El lateral derecho del Mallorca, Pablo Maffeo, contraatacó con una incursión en el minuto 35, y su centro perfecto encontró a Muriqi, quien asistió a Manu Morlanes en el área pequeña, pero el remata de cabeza del centrocampista se fue fuera.

Esa misma fórmula ofensiva dio sus frutos para el Mallorca siete minutos después, ⁠cuando Morlanes se internó en el área para recibir el centro de Maffeo con un toque suave antes de enviarlo al ángulo inferior derecho mientras los defensas del Real Madrid observaban atónitos.

El Mallorca, que se adelantó tras marcar con su primer disparo a puerta, se enfrentó a una renovada ofensiva del Real Madrid en la segunda parte, ya que los visitantes dieron entrada a Eder Militao, Vinicius Jr. y Jude Bellingham a la hora de juego.

Militao, que jugaba por primera vez desde ‌que sufrió una lesión en el tendón de la corva en diciembre, marcó en su regreso al fútbol con un crucial gol del empate en los últimos minutos, al rematar de cabeza un córner de Trent Alexander-Arnold en el minuto 88.

Tres minutos después, Muriqi envió el balón al ángulo superior tras un pase de Mateo Joseph para sellar la primera victoria del Mallorca sobre el ‌Real desde febrero de 2023.

El Real, que se enfrentará al Bayern de Múnich en la Liga de Campeones, continuará su campaña liguera contra el Girona el viernes, mientras que el Mallorca recibe al Rayo ‌Vallecano el domingo.

"Esta derrota ⁠es culpa mía y se lo he dicho a los jugadores (...) Necesito que empiecen a pensar ya en el partido del martes", dijo a los ​periodistas el entrenador del Real, Álvaro Arbeloa.

"Necesito que lo den todo en la Liga de Campeones, en una competición que es absolutamente vital. Cuando salgan del vestuario, deben pensar únicamente en el Bayern".

Con información de Reuters