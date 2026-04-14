Néstor Grindetti, a fondo: "Quiero seguir en Independiente", palazos a Racing y Boca

Néstor Grindetti quiere seguir como presidente de Independiente.

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, aseguró que se presentará como candidato en las elecciones de diciembre próximo. Además, el dirigente de 71 años se envalentonó después de los clásicos, por lo que chicaneó a Racing y a Boca Juniors. El Jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quiere seguir como mandamás del "Rojo" hasta fines del 2030.

Durante la entrevista con TyC Sports, el exintendente de Lanús habló sobre todos los temas de la actualidad de la institución de Avellaneda. Todo parece indicar, hasta ahora, que sus rivales en los comicios serán Luciano Nakis (Lista Roja), Marcelo González (Agrupación CAI) y Eric Weber (Auténticos Rojos), aunque las fórmulas no fueron oficializadas todavía.

Grindetti sacó pecho por su gestión en Independiente: "Era un club devastado"

Acerca del mandato que lleva adelante luego de la renuncia de Fabián Doman como titular de la entidad, el máximo directivo indicó: "Independiente está bien y está muy bien comparado con cómo lo recibimos”. En ese sentido, recordó que "era un club devastado económicamente, con una infraestructura decadente y un plantel que no tenía valor”.

El Presidente del "Rey de Copas" subrayó el acompañamiento de los hinchas en la recuperación económica: “Casi 170.000 socios pagaron su cuota y nos ayudaron a levantar las deudas”. Para elogiar al plantel profesional, detalló que “hoy está valuado entre 40 y 50 millones de dólares, cuando antes valía apenas 2 millones”, por lo que según él en aquel contexto “ni jugadores ni técnicos querían venir”.

Con relación a los avances en la infraestructura, Grindetti mencionó desde Independiente que "en el predio de entrenamiento hay un cambio fundamental: los dormitorios, las canchas y la cancha sintética”. Incluso, disparó: "Yo quiero seguir siendo presidente de Independiente. Quiero sumar más gente a la Comisión Directiva, hay profesionales muy valiosos que pueden aportar mucho a esta nueva etapa”. Acerca de las elecciones que se avecinan, sentenció: "Hay mucho por delante y me encantaría encabezar un equipo de trabajo preparado, con gente nueva que aporte desde lo profesional”.

Los palazos de Grindetti a Racing.

La chicana a Racing y el palo a Boca: "Fuimos perjudicados"

Consultado acerca de la reciente victoria en el clásico de Avellaneda y el archirrival histórico, aseveró: "23 partidos de ventaja en el historial (en realidad son 19) son muchos, no creo que Racing lo pueda dar vuelta...". Ya con relación al 1-1 frente a los suplentes del "Xeneize" en La Bombonera, liquidó a Andrés Merlos: “No puedo decir que fue un buen arbitraje porque creo que, claramente, nos perjudicaron dándose penal en un momento crucial del partido”.

“Boca les da a los visitantes un palco que está perfectamente ubicado para esto y el árbitro también estaba ahí. Ni nosotros vimos que fuera penal, ni el árbitro vio que fuera penal", disparó el titular del "Diablo". Y concluyó que Sebastián Valdez "fue a la pelota” en esa jugada contra Alan Velasco en la que Merlos sancionó la pena máxima, que culminó con el gol de Milton Giménez para sellar el 1-1 definitivo.