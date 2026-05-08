Quién es Irina Maquilla, la hincha viral de Independiente que rompió el molde en la tribuna

En el mundo del fútbol, donde las tradiciones suelen ser inamovibles, Irina Maquilla ha logrado algo inédito: que el maquillaje artístico y el "glam" convivan con el rugido de la tribuna. Lo que comenzó como un pasatiempo entre pinceles y tablones de la cancha de Independiente se convirtió en un fenómeno digital que hoy siguen miles de personas, transformando la previa y el post-partido en una producción editorial de alto impacto.

Detrás del personaje que revoluciona TikTok e Instagram hay una profesional formada. Irina no es solo creadora de contenido; es ingeniera en sistemas, una profesión que equilibra con su pasión por el arte del maquillaje. Esta dualidad entre la estructura de la ingeniería y la libertad del maquillaje es lo que, según ella, le permite organizar la logística de sus contenidos con una precisión técnica envidiable.

El nacimiento de una marca: El ritual del "Rojo"

Irina es fanática de Independiente y su vínculo con la cancha nació de la mano de su padre. El proyecto "Irina Maquilla" surgió de forma orgánica:

La producción: Cada sábado, antes de ir al Libertadores de América, dedica entre dos y tres horas a looks experimentales, donde el color rojo es protagonista.

La campaña viral: Su popularidad explotó cuando una campaña de sus seguidores logró que el propio club interviniera para que ella pudiera asistir a un partido.

El "Resumen": Es su contenido más esperado. Se trata de una versión moderna de programas clásicos como "Paso a Paso", pero con una estética diversa y una ironía punzante que ella misma guiona y edita durante madrugadas enteras.

Ironía contra el "hate"

Navegar el ambiente del fútbol con una propuesta tan disruptiva no fue gratis. Irina ha recibido desde críticas hasta amenazas en redes sociales, e incluso llegó a sufrir agresiones físicas en canchas visitantes. Sin embargo, su respuesta es la ironía y el humor.



Realización video: Victoria Migliorini