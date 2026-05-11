La UE impone sanciones a personas y entidades rusas por el caso de los niños ucranianos

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica

La Unión Europea ha impuesto sanciones a 16 personas ‌y siete entidades ‌en Rusia por la deportación ilegal y sistemática de niños ucranianos, dijo el Consejo de la Unión Europea en un comunicado el lunes.

• Se estima que ​Rusia ha ⁠deportado y trasladado por la ‌fuerza a cerca de ⁠20.500 niños ucranianos ⁠desde que comenzó la guerra, según el Consejo de la UE.

• Estas ⁠acciones constituyen graves violaciones del ​derecho internacional y vulneran ‌los derechos fundamentales ‌de los niños, con el ⁠objetivo de borrar la identidad ucraniana y socavar a las generaciones futuras, añadió.

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• Entre las ​entidades ‌incluidas hoy en la lista figuran instituciones federales vinculadas al Ministerio de Educación de Rusia, según el Consejo de ⁠la UE.

• Las listas también incluyen a funcionarios y políticos de los territorios ocupados por Rusia, junto con líderes de campamentos juveniles y organizaciones militares-patrióticas.

• Las personas incluidas en ‌la lista están sujetas a la congelación de activos, mientras que se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE proporcionarles ‌fondos o recursos económicos, y las personas físicas se enfrentan a una ‌prohibición de ⁠viajar a la UE, según el Consejo.

Con información de Reuters