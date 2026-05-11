La UE impone sanciones a personas y entidades rusas por el caso de los niños ucranianos

La Unión Europea ha impuesto sanciones a 16 personas y siete entidades en Rusia por la deportación ilegal y sistemática de niños ucranianos, dijo el Consejo de la Unión Europea en un comunicado el lunes.
• Se estima que Rusia ha deportado y trasladado por la fuerza a cerca de 20.500 niños ucranianos desde que comenzó la guerra, según el Consejo de la UE.
• Estas acciones constituyen graves violaciones del derecho internacional y vulneran los derechos fundamentales de los niños, con el objetivo de borrar la identidad ucraniana y socavar a las generaciones futuras, añadió.
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• Entre las entidades incluidas hoy en la lista figuran instituciones federales vinculadas al Ministerio de Educación de Rusia, según el Consejo de la UE.
• Las listas también incluyen a funcionarios y políticos de los territorios ocupados por Rusia, junto con líderes de campamentos juveniles y organizaciones militares-patrióticas.
• Las personas incluidas en la lista están sujetas a la congelación de activos, mientras que se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE proporcionarles fondos o recursos económicos, y las personas físicas se enfrentan a una prohibición de viajar a la UE, según el Consejo.
Con información de Reuters