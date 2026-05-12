Es un pequeño biólogo, comparte su amor por la naturaleza y tiene miles de seguidores en las redes sociales. Foto: captura de pantalla @casitrillizos

El amor por la naturaleza se concentra en gran parte en el corazón de un pequeño niño: Alfonso. A través de su cuenta de TikTok, @casitrillizos, el mini biólogo comparte videos informativos sobre flora y fauna. Desde qué es la mariposa limonera hasta sus aventuras con unas comadrejas bebés, demuestra que no hay edad para ser un experto.

@casitrillizos es el perfil que comparte con sus hermanos Baltazar y Aquiles. Ahí los pequeños muestran una infancia diferente, construida desde el juego y la curiosidad. Es de esta manera que Alfonso comparte, con las más de 20 mil personas que lo siguen, curiosidades que se topa por su jardín. "Hoy les voy a mostrar un insecto nuevo: la oruga de la mariposa limonera", anunció el pequeño y señaló: "Miren, acá tenemos una planta de limón y quién tenemos acá...", en referencia al insecto.

"Seguramente vos vas a estar sacando un limón y vas a ver a una. Están en esta época del año que es el otoño. Ellos van a estar unos días en tu planta, van a comer dos o tres hojitas y después se harán crisálidas", explica el mini biólogo y sugiere: "Pero aprovechá, por que vas a tener mariposas en tu jardín y siempre te van a venir a visitar porque es donde se criaron".

Alfonso es un pequeño que ama la naturaleza y lo comparte en TikTok. Foto: captura de pantalla @casitrillizos

El recibimiento por parte de los seguidores fue de pura gratitud: "Que ganas de plantar un limonero para seguir tus consejos", "Que dulzura, gracias por enseñarnos", "Que genio que sos, todo un mini biólogo", "Sos muy inteligente, voy a tener en cuenta todo lo que decías para mi jardín", fueron algunos de los comentarios de su último video sobre la mariposa limonera.

Es un mini biólogo y rescató a hermanas comadrejas

Alfonso, el mini biólogo de TikTok, rescató junto a su familia unas comadrejas y compartió el minuto con sus seguidores. "Aparecieron abajo de la lluvia estos dos hermanitos, vamos a hacer todo lo posible para que sobrevivan, no es la primera vez. Esta es nuestra tercera experiencia criando comadrejas huérfanas, la primera positiva y la liberamos, la segunda no sobrevivieron. Acompañanos en la crianza de estos dos bebes", publicaron desde la cuenta @casitrillizos.

En uno de los últimos videos protagonizamos por Alfonso, el pequeño muestra cómo se encuentran estos animalitos luego de su rescate: "Tengo una muy buena noticia para contarles. Las bebés comadrejas vienen creciendo perfecto. Están fuertes, grandes y superactivas", describe el mini biólogo. "Después les vamos a mostrar cuando empiecen a comer pollito", anunció y cerró el video.