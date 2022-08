A 40 años de "La casa de los espíritus", lanza una edición especial y una serie inspirada en la obra

Al cumplirse 40 años de su publicación, "La casa de los espíritus, la mítica novela de la escritora chilena Isabel Allende, que aborda la historia de cuatro generaciones de una familia de terratenientes desde inicios del siglo XX hasta la década de los 70, tendrá una edición conmemorativa que incluirá un prefacio de la autora y además inspirará una serie televisiva con impronta latinoamericana.

La editorial Penguin Random House planea publicar el 13 de octubre la nueva edición de "La casa de los espíritus", el éxito literario con el que Allende comenzó su prolífica carrera literaria en 1982 y se convirtió en la escritora en lengua española más leída del mundo.

"Este libro tuvo para mí el efecto de un tifón: me elevó en el aire, me sacudió hasta los huesos, me arrancó de una existencia mediocre y me lanzó hacia un horizonte abierto de infinitas posibilidades", contó la autora en el comunicado que difundió el sello para promocionar la publicación.

"En los 40 años transcurridos desde entonces he sufrido pérdidas, dolores y duelos, he cambiado de países y de maridos, también he acumulado mucho éxito, lo que suele trastornar a las personas, pero nada me ha hecho perder mi centro, porque la escritura es mi brújula. Todo lo que me duele acaba trasmutado en la alquimia de la literatura", repasó, sobre el rol que jugó su carrera en su biografía, días después de haber cumplido 80 años.

De forma simultánea, la mítica novela estará disponible a mediados de octubre en España, Latinoamérica y Estados Unidos en español, en formato impreso, digital y audiolibro.

Pero además, la novela -que en 1993 fue llevada al cine protagonizada por Meryl Streep y Jeremy Irons, además de Antonio Banderas y María Conchita Alonso- tendrá una representación acorde a la época y se convertirá en una miniserie que tendrá entre ocho y diez episodios.

La cineasta chilena Francisca Alegría ya se encuentra en las primeras etapas de escritura del guion de esta serie, desarrollada por Hulu y producida por FilmNation Entertainment. La actriz Eva Longoria, referente de la comunidad latina en Estados Unidos y una de las protagonistas de la serie "Amas de casas desesperadas", representará a Blanca Trueba, una de las mujeres apasionadas y valientes que encabeza el destino de la familia.

"Cuando se hizo `La casa de los espíritus´, la película, no se podía hacer una película comercial que no fuera en inglés y que no fuera con actores de Hollywood, que la gente conociera. Hoy día, por suerte, eso ha cambiado completamente y se puede hacer una miniserie filmada en América Latina, en español, con actores latinos y eso creo que va a ser un producto muy diferente a la película. La película no era mala ni mucho menos, era muy buena. Pero esto va a ser diferente y posiblemente muy atrayente", consideró Allende sobre el impacto que tendrá ahora la serie basada en su novela.

Ambientada en algún lugar de América Latina, con estilo literario y aguda lucidez histórica y social, la novela que cumple cuatro décadas sigue paso a paso el destino dramático y extravagante de los Trueba, atrapados en un entorno sorprendente y exótico.

La escritora nació en 1942 en Perú y pasó la primera infancia en Chile. Tras el golpe militar de 1973, se exilió en Venezuela. Desde 1987 vive en California. Publicó 25 libros, todos éxitos internacionales, traducidos a más de 40 idiomas. No ha perdido ese reconocimiento de sus lectores: su más reciente, la novela "Violeta", lleva meses en las listas de los libros más vendidos en Latinoamérica y España.

Con información de Télam