Arde Bogotá sobre su nueva etapa creativa: “Queremos hacer cosas fuera de nuestro círculo de confort" // Foto: Gentileza prensa.

Arde Bogotá continúa consolidándose como una de las bandas más prometedoras del panorama musical español con el lanzamiento de Flores de Venganza, su nuevo sencillo. Este tema, producido por el aclamado Alizzz y editado bajo el sello Sony Music, marca el inicio de una etapa vibrante en la que la intensidad y la pasión son los ejes centrales. Con una propuesta que ellos mismos describen como una "fiesta violenta", el grupo cartagenero invita a sus oyentes a sumergirse en un universo sonoro lleno de emociones desbordantes, reafirmando su carácter audaz y su capacidad de reinventarse.

¿Cómo surge Flores de venganza? ¿Va a formar parte de algún nuevo disco también?

- Pepe Esteban: Bueno, pues este tema que sacamos ahora… No sabemos todavía si va a formar parte de algún universo o no. Estamos en un momento de creatividad libre, experimentando con sonidos, influencias que nos gustan y con productores nuevos que no habíamos probado antes. Queremos hacer cosas fuera de nuestro círculo de confort, para que cuando llegue el momento de hacer un álbum tengamos las ideas más claras.

- José "Jota" Ángel Mercader: Flores es un tema que, sin tener un significado delimitado o demasiado profundo, es un trallazo que intenta mostrar lo que sale de Bogotá sin filtros. La canción trata de enterrar el pasado de una forma irónicamente violenta. Digo irónicamente porque encontrarte en una fiesta con tu ex, un ex amigo o tu ex jefe puede ser algo jodido y violento. Pero el entrar en su territorio, con flores en el pelo, te empodera. Hay una analogía muy interesante con Flores de venganza: llevar flores en el pelo, algo muy hippie y setentero, pero aquí simboliza enterrar el pasado. Esa contradicción me parece genial.

Me llamó la atención una frase: “la piel de cactus”. ¿Qué simboliza eso?

- Pepe: "La piel de cactus" es como una metáfora de las relaciones tóxicas. En esas dinámicas puedes llegar a desarrollar una especie de síndrome de Estocolmo, donde incluso algo que duele o hiere, como esa piel de cactus, te resulta atractivo. La canción refleja ese momento de decir: “Dame esa piel una vez más, pero esta vez para terminarlo todo”.

Hablemos de su paso por Argentina. ¿Cómo vivieron esta experiencia?

- Jota: Fue increíble. No solo porque era nuestra primera vez tocando allí, sino porque fue en un festival mítico como el Cosquín Rock. Es un festival emblemático para cualquier músico, y además tuvimos la oportunidad de disfrutar de bandas argentinas que nos encantan. Poder verlas en su propio país fue muy especial. El fervor del público argentino es distinto al de España; ambos son buenos, pero el ambiente allá es único.

¿Pudieron conocer algo más de Argentina? ¿Probar comidas, visitar lugares?

- Jota: Yo desarrollé una relación tóxica con el fernet, ¡broma! (risas). Buenos Aires nos recordó a Bogotá: una ciudad enorme, caótica, pero con un romanticismo especial en sus calles. También estuvimos en Córdoba, que nos hizo pensar en nuestra Cartagena o Murcia, ciudades más tranquilas. Fue un contraste muy interesante.

¿Qué bandas argentinas les gustan? ¿Conocieron artistas actuales?

- Pepe: Conocimos a Mateo (Sujatovich) de Conociendo Rusia, a los chicos de Usted Señálemelo y a muchas otras bandas. Una anécdota curiosa fue estar en un taxi en Buenos Aires y escuchar a Usted Señálemelo en la radio. Nos impactó porque nos encanta que esas bandas tengan espacio en la radio comercial. Es algo que en España se ha perdido un poco.

En Argentina hay un resurgir del rock. ¿Cómo ven esto desde su lugar en la escena?

- Pepe: Es un fenómeno interesante. Después de la pandemia, parece que hubo un renacimiento de las bandas de guitarra, bajo y batería. Hay algo mágico en que un grupo de amigos se junte a hacer música. Es algo que el público percibe como auténtico, un sentimiento de comunidad que no siempre se encuentra en otros géneros.

Su último disco es de 2023, ¿están pensando en uno nuevo?

- Jota: Por ahora no. Cowboys de la A3 salió hace poco más de un año y medio, y seguimos con su gira. Este año ha sido muy intenso, y creemos que el próximo será para reflexionar y componer. Temas como La Torre Picasso y Flores han nacido fuera del concepto de Cowboys. Ahora estamos experimentando con sonidos y producciones distintas, pero no tenemos prisa. Queremos hacer las cosas a nuestro ritmo.