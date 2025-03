Las fotos de El Destape que fueron claves para identificar al gendarme que le disparó a Pablo Grillo

Las fotos de El Destape fueron claves para identificar al gendarme que le disparó a Pablo Grillo

El trabajo de Kaloian Santos Cabrera "Kalo", fotógrafo de El Destape, fue clave para la reconstrucción para identificar al gendarme que disparó el cartucho de gas lacrimógeno a Pablo Grillo. Con imágenes de distintos medios y detalles precisos acerca de la hora, la escena y el operativo desplegado por el gobierno, la organización Mapa de la Policía, aportó datos centrales para dar con el responsable del tiro: su apellido es Guerrero, su cargo es el de Cabo Primero y su número de legajo es 103208.

“El tirador pertenece a la unidad móvil número 6 de la Sección de Empleo Inmediato (SEI)”, sostiene el trabajo que contó con la participación de la Revista Crisis, el CELS y ARGRA. “Es evidente que el tiro de Guerrero que impactó en la cabeza de Pablo no fue un hecho aislado. Los disparos realizados de modo horizontal, transgrediendo todos los manuales y protocolos son reiterados y sistemáticos”, refuerzan en esta segunda reconstrucción del Mapa de la Policía.

Guerrero pertenece a la Unidad Móvil N° 6 de la Sección de Empleo Inmediato (SEI), cuyo responsable es el jefe de Destacamento 6 de la Gendarmería, Héctor Ferreira. A su vez, este reporta al jefe de Comando de la Región I de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Fabián Porra Melconian, quien a su turno responde al director General de la Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni, resalta la reconstrucción de Mapa de la Policía. Aun así, señala como máxima responsable política a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Aunque el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que los disparos de las granadas de gas lacrimógeno se hicieron en un ángulo de 45 grados como indican los manuales, las filmaciones muestran que fueron reiterados los disparos de manera horizontal, y la propia denuncia por "sedición" realizada por el Ministerio de Seguridad contra los detenidos admite que Grillo "fue herido en su cabeza aparentemente por un proyectil de gas lacrimógeno que habría sido lanzado con trayectoria horizontal".

Las fotos de El Destape en la represión a la marcha de los jubilados

El inhumano comentario de Bullrich sobre el ataque a Grillo

Tras la feroz represión en el Congreso de la Nación que tuvo como consecuencias múltiples heridos y al fotógrafo Pablo Grillo luchando por su vida luego de que un gas lacrimógeno le pegara en su cabeza luego de haber sido lanzado por las fuerzas de "seguridad", la ministra Patricia Bullrich lanzó un inhumano comentario. Al ser consultada sobre qué tenía para decir al respecto, la funcionaria aseguró: "Cuando uno toma una decisión, hay que bancarla".

En una entrevista con LN+, la ministra Patricia Bullrich, entre otras cosas, aseguró que ese día "todas las fuerzas federales trabajaron codo a codo. Y cuando se toma una decisión, hay que bancar". La frase apareció luego de que José Del Río le haya preguntado sobre la salud de Pablo Grillo. En ese tema, además, la funcionaria aseguró que "no tiene el parte médico" del fotógrafo.

Por otro lado, si bien todas las imágenes, videos y hasta investigaciones científicas demuestran que el proyectil fue lanzado violentando todos los protocolos de seguridad internacionales, (es decir, en línea horizontal), Patricia Bullrich volvió a defender a los Gendarmes. Mientras a su espalda se transmitía en loop la imagen de lo ocurrido, la ministra negó la realidad y aseguró: "Todos los gendarmes tiran como tiene que tirar. Eso rebota dos veces antes y toca un hierro. Yo no tengo, no sé qué fue parte médico, le pegó la granada, rebotó y tocó ese fierro". A su vez, también "la bala no salió en horizontal".