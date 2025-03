El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que el Gobierno continuará con su protocolo represivo y apoyó las medidas de Patricia Bullrich. En este marco, se refirió al ataque al fotógrafo Pablo Grillo y dijo que "fue un accidente". Ratificó que en la próxima marcha "se utilizará una represión de acuerdo a los cánones que se lo hace legalmente".

"Lo de la marcha del miércoles (próximo) tampoco nos preocupa. Si es una marcha como la que han venido haciendo los jubilados con un reclamo que es absolutamente legítimo no hay ningún problema", sostuvo el funcionario en la entrevista con radio Urbana Play. "Ahora, si es una marcha a la que se agregan agentes violentos que lo que pretenden es desestabilizar al Gobierno, serán reprimidos por las fuerzas del orden si es que utilizan la violencia para expresarse", agregó.

En este marco, Francos justificó la represión de las fuerzas de seguridad y afirmó que "el uso de la fuerza está absolutamente establecido, reglamentado. No hay una utilización fuera de lo que son los cánones normales de reprimir una manifestación violenta", mientras que admitió que "hubo un incidente que se produjo por circunstancias muy particulares, no deseadas".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El caso de Grillo. Pero eso no fue deseado, no fue impulsado. Fue un accidente. Pero eso no va a impedir que en el futuro se sigan utilizando las fuerzas policiales y de seguridad en la represión de hechos ilícitos", justificó.

Apoyo de Francos a Patricia Bullrich

En esta linea, respaldó a Patricia Bullrich: "La ministra hizo todas las evaluaciones que tenía que hacer y le pareció que el uso de la fuerza fue el que correspondía. Ella no está hablando porque sí. Está hablando después de hacer un análisis de que el uso fue el que se debía".

"Este miércoles, si hay una situación de utilización de la violencia para apoyar una marcha que ha sido siempre pacífica, se utilizará una represión de acuerdo a los cánones que se lo hace legalmente", cerró.

Bullrich denunció a la jueza que liberó a los detenidos

En tanto, el Ministerio de Seguridad denunció a la jueza Karina Andrade, quien liberó a 114 detenidos en la marcha de los jubilados reprimida frente al Congreso por considerar que no existían delitos en su contra y por estar violando la Constitución con su detención. Patricia Bullrich acusó a la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los delitos de Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado.

La acusación fue presentada por Fernando Soto, el abogado de Luis Chocobar, el policía que mató a un delincuente por la espalda y fue acusado de "exceso en el cumplimiento de un deber". La presentación fue radicada en el fuero federal y Bullrich dice que se debe "a las graves irregularidades cometidas por la magistrada en relación con la liberación de detenidos tras los disturbios ocurridos durante la marcha del 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la Nación".

La denuncia presentada afirma que la jueza Andrade ordenó la liberación de 114 detenidos "sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes", señaló la cartera de Seguridad en un comunicado.

Además, el ministerio que dirige Bullrich argumentó que "entre los detenidos liberados, se encontraban individuos con antecedentes por delitos como lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo", y añadió que "la jueza dictó su resolución a través de un grupo de mensajería instantánea, sin dejar un registro oficial de su decisión y sin dar intervención formal a la Fiscalía.