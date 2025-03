El inhumano comentario de Bullrich sobre el ataque a Grillo: "Hay que bancarla"

Tras la feroz represión en el Congreso de la Nación que tuvo como consecuencias múltiples heridos y al fotógrafo Pablo Grillo luchando por su vida luego de que un gas lacrimógeno le pegara en su cabeza luego de haber sido lanzado por las fuerzas de "seguridad", la ministra Patricia Bullrich lanzó un inhumano comentario. Al ser consultada sobre qué tenía para decir al respecto, la funcionaria aseguró: "Cuando uno toma una decisión, hay que bancarla".

En una entrevista con La Nación+, la ministra Patricia Bullrich, entre otras cosas, aseguró que ese día "todas las fuerzas federales trabajaron codo a codo. Y cuando se toma una decisión, hay que bancar". La frase apareció luego de que José Del Río le haya preguntado sobre la salud de Pablo Grillo. En ese tema, además la funcionaria aseguró que "no tiene el parte médico" del fotógrafo.

Por otro lado, si bien todas las imágenes, videos y hasta investigaciones científicas demuestran que el proyectil fue lanzado violentando todos los protocolos de seguridad internacionales, (es decir en línea horizontal), Patricia Bullrich volvió a defender a los Gendarmes. Mientras a su espalda se transmitía en loop la imagen de lo ocurrido, la ministra negó la realidad y aseguró: "Todos los gendarmes tiran como tiene que tirar. Eso rebota dos veces antes y toca un hierro. Yo no tengo no sé que fue parte médico, le pegó la granda rebotó y tocó ese fierro". A su vez, también "la bala no salió en horizontal".

Tras la represión en el Congreso, Bullrich presenta una "Ley Antibarras"

Luego de la feroz represión del miércoles pasado contra los hinchas que fueron apoyar a los jubilados frente al Congreso, ahora la ministra Patricia Bullrich trata de mantener la versión oficial sobre la presencia de "barras" en la marcha y prenterá un proyecto de ley. La funcionaria presentará un proyecto de "Ley Antibarras", una iniciativa que, en principio, busca establecer a las barras como un "tipo especial de asoicación ilícita".

En principio, Bullrich hará la presentación del proyecto luego de que se haya conocido que, entre los detenidos del último miércoles, no había ningún barrabrava de los que participan activamente en las primeras líneas de los paraavalancha. En este sentido, según se conoció, por ejemplo de las cinco personas que fueron marcados como "barras" en el informe que circuló posterior a la manifestación, al menos dos de ellos no pertenecían a este tipo de asociaciones. De hecho, se supo que uno era expresidente de Nueva Chicago.