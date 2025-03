El desgarrador descargo de Jorge Rojas que alarmó al folklore: "Dinero"

Jorge Rojas habló sobre una dura realidad que se vive en el norte.

Jorge Rojas es un artista argentino que siempre se mostró cercano a la realidad del pueblo en su carrera y, de ese modo, en un reciente posteo de Instagram el folklorista evidenció su preocupación por lo que viven los habitantes de una región norteña. El intérprete de canciones como No Saber de Ti pidió ayuda a las personas que lo siguen, ante la situación que atraviesan miles de personas en Salta.

La crecida del Río Pilcomayo generó un desastre en el Chaco Salteño, que afecta a los pueblos originarios de la zona. "Desde nuestra organización Fundación Cultura Nativa nos preparamos para el día después, será necesario ayuda sanitaria, cuando el agua comience a bajar habrá contaminación y poblaciones aisladas por mucho tiempo", comienza el descargo de Rojas al respecto.

"Los médicos voluntarios de la Fundación Cultura Nativa estarán ahí, personalmente y con la ayuda de nuestros baquianos asistiremos al equipo para que lleguen a la mayor cantidad de localidades posibles, conocemos el lugar y daremos lo mejor. Vamos a necesitar alimentos, colchones y chapas. Una vez más tengo que pedirles a ustedes, quienes me acompañan desde hace tiempo, confíen en nosotros, en que usaremos los recursos de la mejor manera", continúa el texto de Rojas. Y sigue: "Solo recibiremos donaciones de dinero, creemos que es la alternativa más eficiente, comprar lo que se necesita en los lugares apropiados y hacerlos llegar lo antes posible. Lo hemos hecho muchas veces antes y lo haremos ahora. En los sitios oficiales de la fundación daremos todos los detalles de lo que pensamos es lo mejor".

Jorge Rojas, muy preocupado por el Chaco Salteño

Hacia el final de su descargo, el artista enfatizó en cuán grave es la realidad para los habitantes de esa zona y pronunció: "No se puede tomar real dimensión de la situación que provoca una inundación de estas características, si no se está en el lugar. Es devastador y ahí es donde hay que estar, ser lo que se espera de alguien a quien se ha elegido para conducir. La vivencia es lo que hace la diferencia a la hora de entender la realidad, saber cómo se siente caminar en el barro, sentir el dolor de los que lo perdieron todo, abrazar a su gente. Vemos como en todo el país se espera más de la solidaridad de un pueblo, que de aquellos que están en la función publica con todas las herramientas del estado para asistir y dar soluciones", siguió. Y concluyó: "Creo que es el momento de que el compromiso sea real. Mientras tanto, desde nuestro lugar, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar. Gracias, nos vemos pronto".

