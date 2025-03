La revelación que Jorge Rojas se animó a hacer tras su paso por un festival folklórico: "Enorme"

Jorge Rojas contó lo que vivió en un evento de folklore.

Jorge Rojas fue parte de un famoso festival del folklore argentino en el cierre de su gira de verano, después de recorrer muchas provincias ante multitudinarios públicos. Como es costumbre en él, el intérprete de canciones como No Saber de Ti y Por Primera Vez se refirió al encuentro con su gente en un reciente posteo de redes sociales.

La Fiesta Nacional de la Vendimia fue el evento musical al que acudió el exmiembro de la icónica banda Los Nocheros, donde interpretó gran parte de su repertorio más conocido ante miles de personas que lo ovacionaron. Más tarde, el músico compartió en su cuenta de Instagram un video que resumió lo vivido en el festival y relató cómo se sintió él en el mismo.

"Vendimia 2025 en el Teatro Griego. Enorme y emblemático, donde se vive toda la Fiesta de la Vendimia y donde nosotros hoy vamos a tener la oportunidad de compartir nuestras canciones", sostuvo Rojas antes de subir al escenario de la famosa fiesta. En la sección de comentarios, el músico recibió muchos mensajes de admiración como "Sus recitales son simplemente espectaculares! Todo está perfectamente cuidado y pensado con un gran profesionalismo" y "Gracias por el hermoso show. Placer renovado de verte cantor".

Jorge Rojas, sobre lo que vivió en otro evento folklórico

"Soltame carnaval! Así fue la tarde del desentierro en Jujuy! Gracias queridos Los Tekis por regalarnos esta experiencia!!! Disfrutamos muchísimo compartir con ustedes y su gente este carnaval!", escribió el músico en el pie de foto de su publicación, en la que se pudieron ver imágenes suyas en un encuentro de carnaval, vestido para la ocasión. "Y yo pensando que no podías ser más genial", "Amé esa vestimenta Jorgito. Casi no te descubro" y "Qué look Jorge!! Así se festeja el carnaval!" fueron algunos de los mensajes que la gente le dejó al músico.

Jorge Rojas, en vivo.

El deseo de cumpleaños de La Sole a Jorge Rojas en las redes sociales

"Gracias por sus saludos! Lograron con su buena energía y todas esas cosas lindas que dicen alegrarme el día!!! Gracias por estar siempre bajo cualquier circunstancia, valoro cada cosa que hacen para encontrarnos, sé que a veces las cosas no salen como las planificamos, pero sepan que nuestra intención es siempre la mejor! Los abrazo de corazón", comentó Rojas en un video publicado en Instagram, en alusión a su festival que se debió suspender por tormentas. En la sección de comentarios, Soledad le respondió: "Muchas felicidades Jorge!!! Los mejores deseos para vos siempre".

La invitación de Jorge Rojas a sus fans

El músico compartió en sus redes un posteo sobre los momentos vividos en el detrás de escena de su gira e invitó a sus seguidores a que lo vieran. "Los preparativos, la previa, el armado del show, nuestro encuentro, y el cariño de ustedes. Este material que armamos es para compartirles y que conozcan un poco más todo eso que hacemos, y que sentimos, para brindarles lo mejor de nosotros en estas noches tan especiales. Íntimamente. Principio y Destino, ya en YouTube. Vayan a verlo", comenzó el mensaje de Rojas hacia sus fans.