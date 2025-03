Furor en Buenos Aires porque llega un mega evento de folklore: cuándo y dónde es

Los fans del folklore vivirán un momento épico en Buenos Aires.

El folklore argentino atravesó épocas de auge y otras con menos recepción por parte del público, pero siempre se mantuvo vigente en las últimas décadas en el país. Tal es así que la próxima semana ocurrirá un evento de relevancia para ese género musical, que tendrá lugar en Buenos Aires ante miles de personas.

Los Nocheros, El Chaqueño Palavecino, Los Alonsitos y más emblemas del folklore argentino serán parte del festival que se dará en el predio de Tecnópolis, producido por la empresa Latinmolgroup. Se trata de El Gran Folklorazo, un evento que por primera vez se dará en Buenos Aires, para acercar a la música autóctona argentina a la capital del país.

El sábado 22 de marzo a partir de las 18, con la conducción de Milton Pino, comenzará el mencionado evento folklórico en el estadio que tiene una capacidad de casi 11 mil personas. En sus redes sociales, Los Nocheros compartieron un posteo que informó sobre el festival y rezó: "Por primera vez en Argentina se viene El Gran Folklorazo en Buenos Aires, una noche a pura peña y folklore. Con la presencia del Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Los Caldenes y también estará el chamamé presente con Los Alonsitos. El 22 de marzo en el Estadio Tecnópolis, entradas a la venta por Tu Entrada y en puntos de venta".

Cómo comprar las entradas para El Gran Folklorazo

Para adquirir tickets para el nuevo festival que protagonizarán Los Nocheros y El Chaqueño Palavecino, se deben seguir estos simples pasos:

Ingresar al sitio web oficial: Tuentrada.com. Buscar “El Gran Folklorazo” en la barra de búsqueda. Seleccionar la fecha del evento (sábado 22 de marzo en Tecnópolis). Elegir la ubicación dentro del predio y la cantidad de entradas deseadas. Hacer clic en “Comprar” y completá los datos de pago. Se recibirá un correo electrónico con la confirmación y el ticket digital.

Los precios de las entradas para el Gran Folklorazo

Vip Folklorazo: $80.000

Vip Plata: $70.000

Platea Lateral A sin numeración: $50.000

Platea Lateral B s/n: $50.

Super Pullman s/n: $60.000

Codo A s/n: $45.000

Codo B s/n: $45.000

Pullman s/n: $35.000

El Chaqueño, en vivo.

Emoción en el folklore por el descargo de Soledad por la muerte de su abuela Valeria

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", soltó Soledad en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".

El emotivo mensaje del Chaqueño Palavecino

“Salteño soy señores”, escribió el Chaqueño Palavecino en su cuenta de Instagram, donde compartió el video de su breve, pero histórico show. “No me iba a quedar con las ganas de estar en @chicoanacarnavalfest”, agregó el músico y expresó: “De corazón agradecido por los que se quedaron el día del show, también a los que estuvieron temprano y sobre todo a los amigos cantores por darme el espacio al siguiente día”.