Furor en el folklore por el anuncio de Abel Pintos: "El embrujo"

Abel Pintos es uno de los artistas más queridos del folklore nacional, como lo demuestra el cariño que recibe en cada show que da y en las redes sociales en cada ocasión en la que comparte alguna novedad de su carrera o de su vida privada. En ese sentido, en las últimas horas el cantante oriundo de Bahía Blanca sorprendió a sus seguidores con un inesperado posteo en el que se mostró muy feliz y que generó alegría entre sus fanáticos.

El folklore es uno de los géneros más tradicionales y queridos en todo el territorio argentino, y lejos de pasar de moda siempre encuentra nuevos referentes jóvenes. Uno de los más destacados desde hace ya unos cuantos años es nada menos que Abel Pintos, que pese a tener solo 40 años, es una referencia desde hace más de dos décadas.

En las últimas horas, Abel sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores con El embrujo, su nueva canción. Se trata de una colaboración con el artista chileno Américo, reconocido en el país trasandino como "el rey de la cumbia" por su trayectoria en la música, interpretando principalmente baladas y cumbia tropical.

"A bailar! Que 'El Embrujo' ya está sonando. Anda a darle play y disfrutar esta nueva colab entre @americooficial y @abelpintos ¡A moriiiiiir!", compartieron desde la cuenta de Sony Music Chile con un fragmento del videoclip en el que se lo ve al cantante argentino y a su colega chileno disfrutando de una canción que sin dudas invita a mover el cuerpo. Cabe recordar que el viernes 14 de marzo Abel Pintos dio un recital en Bragado en el que juntó donaciones para los afectados por el terrible temporal de Bahía Blanca, de donde es el propio artista.

Abel Pintos se pronunció contra los discursos de odio de Milei

"Me parece una falta de respeto. Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie, no me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera (a otro). Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos porque también estuve viendo que tiene que ver con la censura y la afrenta a la cultura. Yo me sumo a esa voz que se ha levantado porque no comulgo con nada de todo eso y mucho menos con la falta de respeto y con violentar de esa manera", comentó el músico en diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre.