"Volaron": la revelación de Abel Pintos que dejó a todos atónitos en el folklore argentino

Abel Pintos contó lo que pasó con uno de sus shows en sus redes sociales.

Abel Pintos es uno de los músicos del folklore argentino más populares del país y eso quedó demostrado con lo que ocurrió recientemente con un show del cantante. En una de sus historias de Instagram, el intérprete de canciones como Pájaro Cantor, Oncemil y De Solo Vivir se presentará en Rosario y reveló lo que pasó en relación a su show.

El músico oriundo de Bahía Blanca continúa con sus shows después de un verano repleto de recitales en diferentes festivales y teatros en diversas provincias argentinas. Pintos hace un repaso por toda su carrera en los conciertos que preparó para su gira veraniega, que tuvo un éxito contundente con localidades agotadas en gran cantidad de los recintos donde se presentó.

"Volaron las entradas en la preventa para el 17 de mayo en Rosario. Así que mañana a las 10 salen a la venta general las últimas localidades del 17 y todas las localidades de una nueva función para el 18", reveló Pintos en el video que compartió en su posteo de redes sociales. Y agregó: "Nos vemos el 17 y el 18 de mayo en el Metropolitan. Te amo, Rosario. Nos vemos en la música".

La acción solidaria de Abel Pintos en Bragado, por las inundaciones de Bahía Blanca

El viernes 14 de marzo el artista se presentará en la Plaza Raúl Alfonsín de Bragado a las 21 y realizará una movida solidaria en esa localidad, para juntar donaciones para los afectados en Bahía Blanca. "A partir del lunes 10 vamos a estar recibiendo donaciones que serán destinadas al Centro de evacuados Almafuerte 640, La casa de Belén y a la Sociedad de Fomento del Barrio Noroeste. Dado los acontecimientos, se necesita con mayor urgencia generadores eléctricos, colchones y agua. El punto de recolección estará ubicado en la Plaza Raúl Alfonsín (Acceso Juan Domingo Perón y 12 de octubre)", reza el comunicado oficial sobre la acción. Y cierra: "Además, el día del recital, 14 de marzo, vamos a estar recolectando alimentos no perecederos y agua. Los bomberos voluntarios de Bragado se suman a esta campaña colaborando con la logística de las donaciones".

Abel Pintos.

"Es muy duro lo que está pasando en Bahía. La tristeza es imposible de explicar. Estamos y vamos a estar en todo lo que se pueda hacer para ayudarnos entre todos como lo hemos hecho siempre. Fuerzas a todos", pronunció Pintos en sus redes sociales sobre lo ocurrido en su ciudad natal.

Últimas localidades para el show de Abel Pintos en Bragado: puntos de venta

Ticketek: con todas las tarjetas. Promoción Banco Nación: cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa. Promoción Banco Provincia: Tarjetas Visa y/o Mastercard.

Teatro Florencio Constantino (Belgrano 1260, Bragado), solo en efectivo. Horarios: Lunes y jueves de 18:15 a 20:30 hs. y martes y miércoles de 16 a 19 hs.

Abel Pintos se pronunció contra los discursos de odio de Milei

"Me parece una falta de respeto. Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie, no me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera (a otro). Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos porque también estuve viendo que tiene que ver con la censura y la afrenta a la cultura. Yo me sumo a esa voz que se ha levantado porque no comulgo con nada de todo eso y mucho menos con la falta de respeto y con violentar de esa manera", comentó el músico en diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre.