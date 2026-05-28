Por qué Franco Mastantuono no juega el Mundial 2026 con la Selección Argentina

El mediocampista Franco Mastantuono.

Franco Mastantuono es sin duda alguna una de las últimas grandes apariciones que ha tenido el fútbol argentino. Un zurdo elegante, con buena pegada y mucho criterio para manejar la pelota, que cautivó a los hinchas de River Plate con tan solo 16 años cuando debutó en la Primera División. Y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más importantes del club, con un gol de tiro libre frente a Boca que marcó su carrera. Lo concreto es que el entrenador Lionel Scaloni no lo convocó a la Selección Argentina para el Mundial 2026.

Todos estos condimentos hicieron que Real Madrid posara sus ojos en él y decidiera comprarlo en 2025 por la impactante cifra de 45 millones de euros netos. Una adquisición que tuvo que esperar a agosto, para que pudiera ponerse la camiseta del "Merengue". Y mientras, con 17 años, 9 meses y 22 días, debutó con la Selección Argentina y se convirtió en el jugador más joven en jugar un partido oficial con la albiceleste.

La razón por la que no juega Mastantuono el Mundial 2026

El mediapunta zurdo juvenil pasaba por un gran momento en su carrera y era convocado permanentemente a la Selección Argentina, pero fue perdiendo terreno en el Real Madrid y los pocos minutos que sumó en los últimos meses lo hicieron quedar afuera de la consideración, sumado al crecimiento de otros volantes ofensivos dentro de la albiceleste.

Llegó al club con Xabi Alonso como entrenador y tuvo continuidad en un inicio, aunque las lesiones y el cambio de entrenador hicieron que pierda lugar. En septiembre de 2025 metió el primer gol con el club español, con un gran derechazo ante Levante. Sin embargo, una pubalgia cortó su buen momento en el equipo. “Es un dolor muy molesto, que se me iba y volvía dentro de la cancha”, expresó al referirse a ese momento. Cuando regresó, todo fue diferente. Alonso fue despedido y Álvaro Arbeloa tomó su lugar. En su reencuentro con el Bernabéu, enojado por los malos resultados del equipo, la gente lo chifló. Y más allá de un gol al Mónaco, poco pudo hacer.

Mastantuono fue perdiendo lugar.

Las comparaciones con Lionel Messi

El jugador nacido en Azul también se refirió a las constantes comparaciones con "Leo" en sus inicios y prefirió que no se las hagan, seguro de querer escribir su propio camino. "Desde que soy chico tuve la suerte y la desgracia de que se hable de mi. No me creo que sea Messi y tampoco soy la peor compra de Real Madrid", explicó el bonaerense, quien seguro buscará revancha pronto y demostrar su talento.