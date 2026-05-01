"En cada trabajador, hay un sueño": Quintela celebró al pueblo obrero en su día, en medio del ajuste nacional

El gobernador Ricardo Quintela saludó al pueblo riojano por el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. En el marco de la fecha, el mandatario mantuvo un encuentro con el personal de la Casa de Gobierno por las celebraciones donde puso en valor la tarea cotidiana de quienes integran la administración pública provincial.

Además, en su cuenta de X (ex Twitter), Quintela enfatizó: "Detrás de cada trabajador, hay un sueño y una familia que nos impulsa a seguir adelante. ​En este 1° de Mayo, queremos abrazar a cada trabajador y trabajadora riojana que pone el cuerpo y el corazón para que nuestra provincia crezca".

Reconocimiento al trabajo cotidiano

Por su parte, la reunión con los trabajadores estatales se desarrolló en un clima de cercanía y reconocimiento, donde el mandatario utilizó sus canales oficiales para destacar la importancia del equipo que lo acompaña en la gestión. "¡Qué lindo compartir estos momentos!", expresó en diálogo con medios locales, y resaltó además el compromiso de los agentes estatales en el funcionamiento del Estado.

Durante la jornada, Quintela subrayó el rol fundamental de quienes cumplen funciones en la sede gubernamental y valoró el esfuerzo diario en cada una de sus tareas. "Con las trabajadoras y trabajadores de Casa de Gobierno compartimos un lindo encuentro en la previa del Día del Trabajador y la Trabajadora", expresó y agradeció: "Quiero agradecerles a quienes, desde sus distintas tareas, me acompañan todos los días".

Un mensaje en un contexto desafiante

El encuentro también sirvió como marco para reflexionar sobre la importancia del empleo público en un contexto económico complejo, donde la estabilidad laboral y el rol del Estado cobran especial relevancia. En ese sentido, el mandatario destacó la dedicación y el compromiso de los trabajadores como pilares fundamentales para sostener las políticas públicas y el funcionamiento institucional de la provincia.

Finalmente, Quintela extendió su mensaje a toda la fuerza laboral riojana y remarcó el significado de la fecha como un momento de reconocimiento colectivo. "Este día es una oportunidad para poner en valor el esfuerzo, el compromiso y el trabajo cotidiano. Espero que mañana tengan un gran día", concluyó.

De esta manera, el Gobierno de La Rioja reafirmó su reconocimiento al trabajo de los empleados públicos y destacó su aporte diario en la construcción y sostenimiento de la gestión. Esto, a contramano de las políticas que aplica el Nación desfinanciamiento, despidos y recortes en sectores clave para el funcionamiento del Estado.