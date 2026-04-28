Roberto Navarro puso el foco sobre una problemática central en medio de la crisis política, social y económica generada por el experimento libertario de Javier Milei: la asfixiante deuda que pesa sobre los ciudadanos y los trabajadores a través, sobre todo, de sus tarjetas de crédito.

Para Navarro, si no se aborda el problema de la deuda de los hogares, la economía no tiene chances de arrancar. En un análisis crudo y directo sobre la situación, el periodista sostuvo que "algo hay que hacer con las deudas de la gente, porque si no la gente, además, no va a poder consumir".

En su nuevo ciclo "Charlá con Roberto" que se emite por El Destape los miércoles a las 22, Navarro recibe preguntas directas de los oyentes. En su primera emisión, Navarro destacó la importancia de la pregunta recibida sobre la posibilidad de "estatizar" las deudas de las tarjetas de crédito. Al respecto, el periodista reflexionó sobre los antecedentes de este tipo de políticas en el país, aclarando que, si bien es un término fuerte, existen mecanismos para que el Estado actúe en beneficio de los ciudadanos.

"Es una excelente pregunta. Esas cosas se han hecho en Argentina. Y ahora algo que hacer con las deudas de la gente", enfatizó Navarro. El periodista no dudó en señalar que, a su entender, "hace falta devolver el crédito a la Argentina" y que cualquier fuerza política que pretenda implementar un plan económico exitoso deberá tener como prioridad absoluta qué hacer con la deuda de las familias. "Yo creo que cualquiera que quiera hacer un plan económico, va a tener que empezar pensando: 'Che, ¿qué hacemos con la deuda de la gente?'", sostuvo Navarro.

Propuestas frente a una crisis de consumo

Si bien Navarro se mostró cauto sobre la aplicación literal de la palabra "estatización" en este contexto -recordando que se ha utilizado históricamente para salvar a grandes empresas-, planteó alternativas posibles en las que el Estado puede jugar un rol fundamental para aliviar la carga financiera de los sectores populares y de clase media.

"No digo que la van a regalar, no sé cómo se haría. Puede emitir un bono el gobierno y cubrir el 50% y el otro 50% financiarlo a 10 años, por ejemplo", arriesgó el periodista al proponer un posible esquema de alivio. Según su visión, este tipo de medidas son necesarias independientemente de la ideología del gobierno de turno, siempre que este tenga "dos dedos de frente" para entender que la reactivación económica depende del bolsillo del trabajador.

Navarro fue contundente al analizar la dinámica del sistema financiero: "Estatizar es una palabra, lo han hecho con los grandes empresarios. No veo que se haga eso, pero sí puede haber que el Estado se haga cargo de una parte y que el resto se financie", consideró.

El diagnóstico sobre el estancamiento económico

La tesis central de Navarro es que el consumo interno es el motor que necesita la economía argentina para salir de la parálisis. Sin embargo, este motor está frenado por el sobreendeudamiento. "La verdad es que si no, no va a arrancar la economía. Si no se hacen cargo de la deuda que está tomando la gente en este momento, bueno, la gente no va a consumir", reiteró con firmeza.