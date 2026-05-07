“Vive en cada derecho conquistado”: el emotivo mensaje de Insfrán a 107 años del nacimiento de Eva Perón

En el marco del 107° aniversario del nacimiento de Eva Duarte de Perón, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recordó la figura de Evita y destacó su compromiso con los sectores más vulnerables. En un mensaje publicado a través de sus redes sociales, el mandatario provincial reivindicó el legado de la histórica dirigente peronista y su influencia en las políticas públicas actuales.

“Fue una mujer que marcó la historia con su profunda vocación de servicio, su entrega al pueblo y su lucha incansable por la justicia social”, expresó el mandatario formoseño, quien subrayó la vigencia del pensamiento y la obra de Evita en la Argentina contemporánea.

Además, sostuvo que Evita “vive en cada derecho conquistado y en las políticas públicas que protegen a quienes más lo necesitan”, en una clara reivindicación de los principios históricos del peronismo vinculados a la inclusión y la igualdad social.

Por último, Insfrán también recordó una de las frases más emblemáticas de Eva Perón: “Donde hay una necesidad, nace un derecho”. El gobernador aseguró que ese principio “sigue guiando el camino de un Estado presente, comprometido con la igualdad y la inclusión”.

El legado de Evita en la política argentina

De familia humilde, Evita llegó a la capital de Buenos Aires a sus 15 años con el objetivo de convertirse en actriz. En 1936 fue contratada por la Compañía Argentina de Comedia Cómicas, lo que la llevó a Cada hogar, un mundo y El beso mortal. Su vida cambiaría al conocer a Juan Domingo Perón en 1944, quien en ese entonces estaba a cargo de la Secretaría del Trabajo y la vicepresidencia de la nación, y ella cambiaría la historia.

Se casaron en 1945 y Eva comenzó su carrera política, en defensa de los derechos de la mujer y los sectores más vulnerables, al lado de Juan Domingo Perón en sus giras políticas y en la campaña presidencial de 1946, que finalmente ganó el 4 de junio de ese año.

Evita no fue una simple Primera Dama, durante el peronismo se destacó por liderar el Partido Peronista Femenino que logró el posicionar a las mujeres en el panorama político en la Argentina; lo que llevó a la promulgación de varias leyes ponderando los derechos humanos de las mujeres y la igualdad. La más importante fue la Ley de sufragio femenino en 1947 que posibilitó que las mujeres puedan votar por primera vez en 1951 y reconoció la igualdad de género para ejercer la responsabilidad cívica. Así, marcó la historia a garantizarle a las mujeres la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad, y además, la posibilidad de ser electas a cargos públicos.

También, como Presidenta de la Fundación Eva Perón, logró ayudar varias causas sociales y de género. Si bien los hitos y logros a lo largo de su carrera son incontables, entre los diferentes se destacan que desde su fundación consiguió que más de 13 mil mujeres obtuvieran empleo entre 1948 y 1950.