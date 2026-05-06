Alto cardenal del Vaticano califica de "extraños" los ataques de Trump al papa León

FOTO DE ARCHIVO: El papa León XIV se reúne con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Rubio, en el Vaticano.

Un cardenal de alto rango del Vaticano calificó el miércoles de "extraños" los ataques despectivos del ‌presidente de Estados Unidos, ‌Donald Trump, contra el papa León en relación con la guerra de Irán, un día antes de que el secretario de Estado estadounidense se reuniera con el papa.

Cuando se le preguntó cómo valoraba los ataques de Trump contra León, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado ​del Vaticano, respondió: "A ⁠mí me parece un poco extraño, por decirlo ‌suavemente".

"No quisiera entrar en juicios o valoraciones personales ⁠al respecto", declaró el cardenal ⁠a los periodistas a la salida de un acto celebrado cerca del Vaticano.

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León, que recibirá al secretario de Estado ⁠de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Vaticano ​para una reunión el jueves, se ganó ‌la ira de Trump tras ‌convertirse en un firme crítico de la guerra ⁠de Estados Unidos e Israel contra Irán y de las políticas antiinmigración de línea dura de la Administración Trump.

El presidente ha mantenido una serie sin precedentes de ​ataques públicos ‌contra el papa en las últimas semanas, lo que ha provocado una reacción de rechazo por parte de líderes cristianos de todo el espectro político.

El embajador de Estados Unidos ante la Santa ⁠Sede declaró el martes a los periodistas que la conversación entre León y Rubio, la primera reunión conocida entre el papa y un miembro del gabinete de Trump en casi un año, probablemente sería "franca".

Parolin afirmó el miércoles que la reunión fue solicitada por Estados Unidos. Dijo que León escucharía ‌atentamente lo que Rubio tuviera que decir.

"Imagino que hablarán de todo lo que ha sucedido en los últimos días", dijo el cardenal.

El lunes, Trump insinuó falsamente que el papa creía que estaba bien que Irán obtuviera armas nucleares y ‌dijo que León estaba "poniendo en peligro a muchos católicos" al oponerse a la guerra.

León declaró a los periodistas tras el último ‌ataque que estaba ⁠difundiendo el mensaje cristiano de paz. El papa también rechazó firmemente la idea de ​que apoyara las armas nucleares, que la Iglesia católica enseña que son inmorales.

(Reportaje de Joshua McElwee; edición de Alvise Armellini y Deepa Babington, Editado en español por Juana Casas)