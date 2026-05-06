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Trump dice que Irán quiere llegar a un acuerdo

06 de mayo, 2026 | 14.23

El presidente Donald Trump dijo el ‌miércoles que ‌Irán quiere negociar y llegar a un acuerdo, y añadió que a Estados Unidos le estaba yendo muy bien.

"Todo ​va sobre ⁠ruedas y ya veremos ‌qué pasa. Quieren ⁠llegar a ⁠un acuerdo, quieren negociar", dijo Trump en un acto celebrado en ⁠la Casa Blanca.

"Estamos ​tratando con gente ‌que tiene muchas ‌ganas de llegar a ⁠un acuerdo, y ya veremos si pueden o no llegar ​a ‌un acuerdo que nos satisfaga".

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Irán dijo el miércoles que estaba revisando una nueva propuesta ⁠de Estados Unidos, después de que algunas fuentes indicaron que Washington y Teherán estaban a punto de acordar un memorándum de ‌una página para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico, dejando para más adelante cuestiones ‌espinosas como el programa nuclear de la república islámica.

(Reporte ‌de ⁠Jacob Bogage, Bhargav Acharya y Michelle Nichols; ​redacción de Daphne Psaledakis; edición en español de Javier López de Lérida)

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