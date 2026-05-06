Trump dice que Irán quiere llegar a un acuerdo

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, habla junto al presidente Donald Trump, durante un acto en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump dijo el ‌miércoles que ‌Irán quiere negociar y llegar a un acuerdo, y añadió que a Estados Unidos le estaba yendo muy bien.

"Todo ​va sobre ⁠ruedas y ya veremos ‌qué pasa. Quieren ⁠llegar a ⁠un acuerdo, quieren negociar", dijo Trump en un acto celebrado en ⁠la Casa Blanca.

"Estamos ​tratando con gente ‌que tiene muchas ‌ganas de llegar a ⁠un acuerdo, y ya veremos si pueden o no llegar ​a ‌un acuerdo que nos satisfaga".

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Irán dijo el miércoles que estaba revisando una nueva propuesta ⁠de Estados Unidos, después de que algunas fuentes indicaron que Washington y Teherán estaban a punto de acordar un memorándum de ‌una página para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico, dejando para más adelante cuestiones ‌espinosas como el programa nuclear de la república islámica.

(Reporte ‌de ⁠Jacob Bogage, Bhargav Acharya y Michelle Nichols; ​redacción de Daphne Psaledakis; edición en español de Javier López de Lérida)