Hallan nuevos animales en África que cambian la ciencia para siempre: arañas de color azul y más

Un equipo de especialistas llevó a cabo una expedición científica en una de las zonas más remotas del continente africano y descubrió ejemplares de arañas extremadamente raras, entre otras especies nunca antes vistas. El estudio, que no estuvo exento de dificultades, también dejó en evidencia que el territorio en cuestión es factible de ser analizado y que aún guarda secretos que podrían cambiar lo que se sabe sobre la biodiversidad del planeta.

Dirigidos por The Wilderness Project, una organización dedicada al estudio y la protección de zonas silvestres de agua dulce en África, un conjunto de 16 especialistas recorrió la meseta de Lisima, ubicada en el este de Angola, donde llevaron a cabo un intenso rastreo de especies animales.

Los hallazgos de la investigación, denominada "Atlas de la Vida de Cassai", fueron anunciados en un comunicado de prensa dado a conocer recientemente. En particular, llamó la atención una araña cangrejo coronada que emite luz azul bajo iluminación ultravioleta, un fenómeno que los científicos aún no lograron explicar, y una araña tejedora de telarañas circulares que también podría representar una especie desconocida para la ciencia.

Sin embargo, los resultados definitivos dependen de un análisis futuro en laboratorio, ya que los especímenes deberán ser examinados para confirmar si se trata efectivamente de nuevas especies.

Otras especies halladas y el fin de "un punto en blanco"

Más allá de las arañas, el Atlas de la Vida de Cassai registró otros hallazgos de magnitud. Entre ellos, ocho especies de libélulas no descritas, tres nuevas especies de saltamontes y aproximadamente 60 polillas y mariposas hasta ahora nunca vistas.

La meseta de Lisima es considerada uno de los últimos grandes puntos ciegos de biodiversidad de África, ya que décadas de guerra civil, la presencia constante de minas terrestres y su extrema lejanía mantuvieron la región prácticamente intacta y fuera del alcance de la ciencia. The Wilderness Project señaló que, paradójicamente, ese aislamiento y los campos minados funcionaron como una barrera de protección contra la perturbación humana, lo que permitió que la flora y fauna de la zona se mantuvieran en su estado más puro.

Las dificultades de la expedición

El estudio no estuvo libre de dificultades logísticas. Rob Taylor, líder de la expedición y ecólogo conservacionista, describió a la prensa las condiciones en las que el equipo trabajó durante el apogeo de la temporada de lluvias en Angola.

Desde el punto de vista logístico, fue extremadamente difícil: en más de una ocasión, el convoy quedó atascado en el barro durante todo un día. También tuvieron problemas con el motor de arranque, fallos en el alternador, pastillas de freno desgastadas y varios casos de malaria en el equipo, detalló el especialista.

Sin embargo, esos contratiempos no frenaron el trabajo científico. Taylor explicó que a los científicos no les preocupaban demasiado los retrasos, ya que cada vez que se encontraban con obstáculos, aprovechaban la oportunidad para estudiar los cercanos dambos (praderas que se inundan estacionalmente), los bosques pantanosos y los humedales. El especialista reconoció que los resultados superaron las expectativas del equipo y que la diversidad encontrada fue mayor de la que habían previsto inicialmente.

Para Taylor, el logro más significativo de la expedición va más allá del catálogo de especies. El resultado más importante es que esta zona ya no es un punto en blanco en el mapa de la biodiversidad. El objetivo no es simplemente documentar nuevas especies, sino garantizar que los hábitats de los que dependen permanezcan intactos, explicó. El hallazgo pone en evidencia que todavía existen regiones inexploradas en el planeta que podrían albergar especies desconocidas para la ciencia, y que la conservación de estos ecosistemas es fundamental para preservar la biodiversidad global.