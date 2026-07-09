ARA San Juan: denuncian que la Justicia dejó impunes a los máximos responsables

El submarino y sus ocupantes se perdieron el 15 de noviembre de 2017.

Tras conocerse el veredicto por el hundimiento del submarino ARA San Juan, Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de uno de los 44 tripulantes, denunció en diálogo con El Destape Radio que el proceso judicial estuvo diseñado para garantizar la impunidad de los máximos responsables políticos y militares de la tragedia.

El letrado no escatimó críticas hacia el manejo de la causa, al tiempo que sostuvo que existió una estrategia premeditada para desviar el foco de las negligencias que llevaron a la pérdida de la unidad y sus ocupantes el 15 de noviembre de 2017.

“La armada cometió el delito de forum shopping”, sentenció el abogado, sugiriendo una manipulación en la elección de los juzgados intervinientes para favorecer a los acusados. Asimismo, señaló la ausencia de las máximas autoridades de aquel entonces en el proceso oral: “No enjuiciaron a Macri, a Aguad ni al jefe de la Armada Marcelo Srur”. Para las familias, esta exclusión representa una muestra de que la cadena de mando fue cortada de manera arbitraria por la Justicia.

Tagliapietra recordó también que, desde el inicio, la comunicación estatal estuvo plagada de falsedades. "Se hizo todo mal en este juicio. Nos mintieron de entrada. Nos ocultaron un montón de cosas, intentaron encubrir e imponer que nunca íbamos a encontrar los restos del submarino”, denunció el padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra.

En este sentido, criticó la postura judicial que intentó clausurar la búsqueda de la verdad técnica: “A través de la Justicia nos quisieron imponer que no se podían hacer las pericias y que nunca se iba a saber la verdad de lo que pasó”. Según el abogado, estos argumentos son “todas falacias porque hoy tenemos los instrumentos científicos para llegar a la posibilidad más probable”, rebatiendo así la supuesta imposibilidad de peritar la nave hundida.

Por otro lado, el querellante denunció la existencia de un cerco informativo que buscó silenciar el desarrollo del juicio en la agenda nacional. Relató que muchos trabajadores de prensa se vieron limitados por directivas superiores: "Periodistas de medios nacionales me contactaron para cubrir el juicio, pero después les bajaban la nota".

Según su testimonio, la orden en las redacciones era terminante. “Les prohibieron hablar del tema” y la consigna era simplemente “que no se hable” en los medios. Esta presunta censura, sumada a lo que describió como ataques personales e intentos de apartarlo de su rol legal, configura para Tagliapietra un escenario de hostilidad hacia quienes buscan justicia plena.

Tres años de prisión en suspenso y tres absoluciones

El veredicto que motivó estas declaraciones fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, tras un juicio que duró más de cuatro meses y contó con el testimonio de 98 personas.

Los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Nicolás Baronetto condenaron al capitán Claudio Javier Villamide, entonces titular del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), a la pena de tres años de prisión en suspenso. Villamide fue hallado responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

A pesar de esta condena, el Tribunal resolvió por unanimidad absolver al contralmirante Luis Enrique López Mazzeo y a los capitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa. En el caso de López Mazzeo, los magistrados argumentaron que la acusación no logró demostrar incumplimientos funcionales penalmente relevantes dentro de la estructura jerárquica de la Armada. La sentencia reafirmó que el juicio buscó deslindar responsabilidades penales de naturaleza funcional, aunque aclaró que esto no significa desconocer el dolor de los familiares de los 44 tripulantes que perdieron la vida en cumplimiento del deber. Los fundamentos detallados de esta resolución, que cerró una instrucción de ocho años, se darán a conocer el próximo 21 de agosto.