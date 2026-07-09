Inglés Quansah, suspendido dos partidos tras tarjeta roja contra México

Imagen de archivo del futbolista inglés Jarell Quansah tras ser expulsado en el partido de octavos de final del Mundial ante México en el Estadio Azteca, Ciudad de México, México.

El defensor inglés Jarell Quansah ‌fue suspendido ‌por dos partidos tras la tarjeta roja que recibió en la victoria de su equipo ante México en los octavos ​de final ⁠del Mundial, lo que ‌deja al entrenador Thomas ⁠Tuchel con ⁠pocas opciones en la zaga para las últimas fases del ⁠torneo.

Inglaterra había estado barajando ​la posibilidad de ‌presentar un recurso ‌después de que la ⁠FIFA anulara una suspensión de un partido impuesta al delantero estadounidense ​Folarin ‌Balogun.

Sin embargo, la sanción de dos partidos implica que Quansah se perderá el partido de ⁠cuartos de final de Inglaterra contra Noruega, que se disputará el sábado en Miami, así como una posible semifinal en caso de que ‌el equipo avance.

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El defensa solo volvería a estar disponible para la convocatoria si Inglaterra llega a la final ‌del Mundial.

La suspensión supone un revés para Tuchel, ya ‌que los ⁠problemas defensivos de Inglaterra se han visto ​agravados por las lesiones.

Con información de Reuters